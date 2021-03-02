 Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5 | TÜRKİYE | DW | 03.03.2021

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TÜRKİYE

Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5

Koronavirüse karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşının Türkiye'deki Faz 3 çalışmaların sonuçları açıklandı. Buna göre, aşının Covid-19'a karşı etkililiği yüzde 83,5 olarak belirlendi.

Çinli biyoteknoloji şirketi Sinovac tarafından CoronaVac aşısı geliştirildi

Çinli biyoteknoloji şirketi Sinovac tarafından koronavirüse karşı CoronaVac aşısı geliştirildi

Çin menşeli Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının Türkiye'de yapılan Faz 3 çalışmalarının sonuçları açıklandı. Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmanın sonuçlarına göre, semptomatik ve test ile doğrulanmış Covid-19 vakası karşısında aşının etkililiği yüzde 83,5 olarak tespit edildi. Sinovac aşısının hastane yatışını engelleme oranı ise yüzde 100 olarak belirlendi. Çalışmada, ölüm vakasına ise rastlanmadığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, Faz 3 çalışmaların amacının Covid-19'a karşı geliştirilen "CoronaVac aşısının güvenilirliğini ve RT-PCR ile doğrulanmış semptomatik Covid-19 hastalığına karşı koruyuculuğunu" değerlendirmek olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, 14 Eylül'de klinik çalışmalara 18-59 yaş arası sağlık sorunları olmayan gönüllüler katıldı. Çalışmada, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı diğer bölümüne ise plasebo verildi. Aşı ekibine de gönüllülere de hangi aşının yapıldığına dair bilgi aktarılmadı.

10 bin civarında gönüllü katıldı

Klinik çalışma kapsamında, toplam 24 merkezde 10 bin 216 kişiye bir doz gerçek aşı veya plasebo uygulaması yapıldı. Bu gönüllülerden 6 bin 648'ine gerçek aşı, 3 bin 568'ine ise plasebo uygulandı.

Açıklamada, plasebo uygulanan gönüllülere de daha sonra gerçek aşı verilmesi ile toplam 25 bin 937 doz aşı yapıldığı kaydedildi.

Çalışmaya katılanların yüzde 57,8'inin erkek, yüzde 42,2'sinin de kadın olduğu belirtildi. Gönüllüler arasında sağlık çalışanlarının da bulunduğu kaydedildi. 12 Şubat tarihinde aşıların "körlüğü" kırılarak, kime gerçek aşı, kime plasebo yapıldığı belli oldu.

Yan etkileri

Açıklamaya göre, çalışmada aşının yan etkileri de saptandı. Buna göre, gönüllülerin yüzde 9,8'inde yorgunluk, yüzde 7,6'sında baş ağrısı, yüzde 3,8'inde kas ağrısı, yüzde 2,5'inde ateş, yüzde 2,4'ünde titreme ve yüzde 1,6'sında enjeksiyon yerinde ağrı görüldü.

Sinovac aşısı Türkiye'de uygulanmaya başlamadan önce etkililik derecesine ilişkin çeşitli çalışmalar mevcut olsa da Faz 3 çalışmaların sonuçları kamuoyuna açıklanmadığı için eleştiriliyordu.

DW/JD,SSB

©  Deutsche Welle Türkçe

 

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