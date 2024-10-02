Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldırı

Sinan Ateş davasına karar için verilen arada Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşine saldıran bir kişi gözaltına alındı.

Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili davanın Çarşamba günü görülen duruşmasında, karar için verilen arada, M.K. adlı sanık yakını, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşine saldırdı. Gözaltına alınan M.K. karakola götürüldü.

Saldırıya tepki gösteren abla Selma Ateş, "Hem kardeşimi katlediyorsunuz hem de bize saldırıyorsunuz. Bunlara ceza kesilmezse bizi de öldürecekler dedim. Eğer benim yanımda kocam olmasaydı beni kocam korumasaydi ne olacaktı? Benimde iki çocuğum var. Sinan'ın da 2 çocuğu vardı. Kameralar önünde katledildi" dedi.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de saldırıya tepki göstererek şöyle konuştu:

"Arkadaşlar birileri kürsülerden çıkıp tehdit ederse işte sonuçları böyle olur. Sinan'ı öldürdünüz yetmedi sıra bize mi geldi? Savunmasız insanlara saldırmak hangi kitapta yazar? Yeter artık, yeter. Yeter buramıza geldi. Herkes kendisine gelsin. Herkes kendisine gelsin. Bu hiçbir kitapta yazmaz. Hiçbir yerde yazmaz. Ne adamlıkta, ne insanlıkta yeri var. Yeter artık. Hep suçlusunuz hem güçlü. Hepimizi öldürün rahatlayın."

Ateş ayrıca, "Eğer başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP, Ülkü Ocakları içindeki İzzet Ulvi'den tutun da Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım, Murat Kılıç, Ömer Şahin ve adını avukatlarıma verdiğim kişilerdir" ifadesini kullandı.

Ateş ailesinin avukatı Şeyda Şahin ise "Had bildirmek isteyecek dediğimiz şeyler bunlardı. Bugün bizahiti yaşadınız, bizatihi gördünüz. Bu adamlar kadına saldırabilecek kadar ileriye gidiyorlar" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Saldırı sonrası Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş rahatsızlandı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu Saniye Ateş hastaneye kaldırıldı. Saldırgan M.K.'nın ise Yenikent Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.

DW / ET,HT

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