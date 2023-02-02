Sinan Ateş suikastı soruşturmasında yeni bilgiler

Sinan Ateş cinayetine ilişkin önceden keşif yapan bir şüphelinin, bu sırada polise yakalandığı ancak teslim edildiği cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre, Sinan Ateş cinayeti öncesinde bölgede keşif yapan bir şüphelinin bu sırada polis kontrolünde yakalandığı, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle teslim edildiği cezaevinden serbest bırakıldığı öğrenildi. Cinayette Ankara ve İstanbul grubu arasındaki bağlantıyı sağladığı iddia edilen ve bu nedenle tutuklanan MHP'li Avukat Serdar Öktem'in ise telefonunun şifresini "hatırlamıyorum" diyerek savcılığa vermediği bildirildi.

Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde işlenen Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Şuana kadar 18 şüphelinin tutuklandığı soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer'in koordinasyonunda ilerliyor. Soruşturmada özellikle şüphelilerle irtibatlı diğer isimlere ulaşmak için dijital inceleme derinleştirildi.

Keşifçi yakalanıp bırakılmış

Ankara'nın en merkezi semtlerinden olan ve ABD Büyükelçiliği ile AKP Genel Merkezi gibi kritik binaların olduğu Çukurambar bölgesinde Sinan Ateş'in öldürülmesi güvenlik zafiyeti tartışmalarına neden olmuştu. Şüphelilerin önceden bölgede rahatça keşif yapması da tarıtşamalara yol açmıştı.

Ancak buna ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıya DW Türkçe ulaştı. Cinayetten önce bölgede keşif yapan bir şüpheli, bu sırada polis kontrolünde durduruldu. Trafik polisi ekibi, şüpheliye GBT kontrolü yaptığında daha önce kesinleşmiş bir hapis cezası olması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunduğunu gördü. Gözaltına alınan şüpheli, cezaevine teslim edildi. Ancak adı açıklanmayan keşifçi, cezasının yatarı 3 yılın altında olduğu için aynı gün açık cezaevine sevk edilerek serbest bırakıldı.

Kilit şüpheli telefon şifresini vermedi

Cinayetteki bir diğer ayrıntı ise soruşturmada tutuklanan MHP'li Avukat Serdar Öktem'e ilişkin oldu. Şüpheliler Doğukan Çep, Ufuk Köktürk ve tetikçi Eray Özyağcı'nın da geçmişte avukatlığını yapan Öktem'in cinayetteki rolünün, olaydaki İstanbul ile Ankara grubu arasındaki bağlantıyı kuran kişi olduğu öğrenildi. Cinayetin İstanbul ayağında Doğukan Çep ve Ufuk Köktürk gibi isimler yer alırken, Ankara ayağında ise Ülkü Ocakları yöneticileri Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş bulunuyordu.

Gözaltı sırasında telefonuna el konulan Serdar Öktem'in diğer bağlantılarını çözmek için polis telefonunun imajını almak istedi. Ancak Öktem, Iphone marka telefonunun şifresini hatırlamadığını söyleyerek açılış kodunu savcılıkla paylaşmadı. Öktem, COVİD rahatsızlığı geçirdiğini, hafıza kaybı yaşadığını öne sürdü.

Tetikçi için 60 adrese baskın

Cinayet büro ekipleri, tetikçi Eray Özyağcı'yı ise her yerde arıyor. Soruşturma kaynakları Özyağcı'nın hayatta olduğunu düşünürken, İstanbul'da 60'a yakın adrese baskın düzenledi. Ancak Özyağcı'nın izine ulaşılamadı.

Öte yandan tetikçiyi olay yerinden motosiklet ile kaçıran Vedat Balkaya'nın üzerinde ise Wi-fi cihazı çıktı. Şüphelilerin takipten kurtulmak amacıyla Wi-fi üzerinden haberleştikleri tespit edildi.