Sinan Ateş suikastı: MHP'li vekil yargılanabilir mi?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş üç ay önce Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Cinayetin planlanmasında yer alan tetikçiler ve onlara yardım edenler tutuklandı. Ama cinayeti azmettirenler hâlâ bilinmiyor. Son olarak tetikçiyi kaçırdığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş'ın olaydan sonra MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasına ilişkin tutanağın kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Bu önemli delilin kaybolduğu bilgisini gün ışığına çıkaran DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ ile tutanağın önemini ve iddiaların odağındaki MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un durumunu konuştuk.