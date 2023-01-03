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Fotoğraf: DHA
Hukuk ve AdaletTürkiye

Sinan Ateş cinayetinde üç tutuklama

1 saat önce

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan üç şüpheli "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

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Eski Ülkü Ocakları BaşkanıSinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç şüpheli, "tasarlayarak öldürme" suçundan sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklananlar arasında motosikleti kullanmakla suçlanan Vedat Balkaya'nın da bulunduğu belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında ilk gözaltına alınanlardan Vedat Balkaya ve diğer iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine çıkarılmıştı. Olayla ilgili olarak tam olarak kaç kişinin gözaltına alındığı ise bilinmiyor.

Cinayete ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ise araştırma başlattı. Vedat Balkaya cinayet sırasında motosikleti kullanmakla suçlanıyor. Silahı kullandığı ileri sürülen Eray Özyağcı ise yakalanamadı. Bu iki şüpheliyle bağlantılı olduğu belirtilen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep de firarda. 

2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yapan ve doğrudan MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından görevden alınan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın merkezi noktalarından Çukurambar'da beş kurşunla vurularak öldürüldü.

Ateş sosyal medya hesaplarında bir süredir Ülkü Ocakları mensuplarının hedefindeydi. Mersin'de Sinan Ateş'e yakın olan eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ünel, kendisine bıçakla saldırmak isteyen kişilere ateş açmış, bu sırada bir Ülkü Ocakları üyesi hayatını kaybetmişti. Ateş'in kısa süre önce bazı İYİ Partili isimlerle fotoğraf çektirmesi de MHP içerisinde tepkiyle karşılanmıştı. 

DW / AC,HT,BK

 

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