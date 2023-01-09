Sinan Ateş cinayeti: Tetikçi nereye götürüldü?

Sinan Ateş cinayetinde gözler azmettiriciye çevrildi. Tutuklu 13 şüpheli, bu konuda isim vermedi. Polis ise tetikçiyi Gölbaşı'ndan kaçırmakla suçlanan Demirbaş'ın aracının gittiği güzergâhı tespit etti.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 10 gün geçti. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklandı. Ancak cinayeti azmettirenler henüz tespit edilmedi ve tetikçi Eray Özyağcı da yakalanamadı. Tutuklanan şüpheli Doğukan Çep, azmettirenleri Eray Özyağcı'nın bildiğini öne sürdü.

Gözler şimdi soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nin eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş'a çevrildi. Dosyada yeniden ifadesi alınması beklenen Demirbaş'ın cinayet sonrası tetikçinin bırakıldığı Ankara Gölbaşı'ndaki şüpheli hareketleri incelendi. İz süren polisler, Demirbaş'ın aracının gittiği güzergâhı tespit etti. Demirbaş ise "Gölbaşı'na gezmeye gitmiştim" dedi.

Ankara'nın Çukurambar semtinde 30 Aralık 2022 tarihinde öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasının ilk aşaması büyük oranda tamamlandı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ismi tespit edilen 17 kişiden 13'ü tutuklandı. Bunlar arasında MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, özel harekât polisleri Murat Can Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey ile cinayeti planlamakla suçlanan Doğukan Çep de yer aldı.

Ancak gözler, cinayetin azmettiricisinin tespit edilip edilmediği, olayda adı geçen eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş hakkında işlem yapılıp yapılmayacağı sorularına çevrildi.

Talimatı kimin verdiğine dair bilgi yok

DW Türkçe'nin konuştuğu kaynaklar, ifadesi alınan hiçbir şüphelinin azmettirene ilişkin bir bilgi vermediğini belirterek, bu nedenle talimatı veren kişinin belirlenemediğini söyledi. Kaynaklar, bu noktada firarda olan tetikçi Eray Özyağcı'nın yakalanmasının önemine işaret etti.

Özyağcı ise bütün araştırmalara karşın henüz yakalanamadı. Talimatı verdiği öne sürülen kişilerin yakalanamaması ise cinayetin üzerindeki sır perdesinin aydınlanamamasına yol açtı.

Tetikçiyi eski Ülkü Ocakları yöneticisi mi kaçırdı?

Özyağcı'nın kaçırılmasında ise kilit isim olarak eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş öne çıktı. DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, Tolgahan Demirbaş, olayın hemen ardından değil, bir gün sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındı. Ankara Emniyeti'ne götürülen Demirbaş'ın şüpheli olarak ifadesi alındı. Demirbaş, cinayetin tetikçisini Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden alarak kaçırmakla suçlanıyordu. Suçlamayı kabul etmeyen Demirbaş'ın "Gölbaşı'na gezmeye gitmiştim" dediği öğrenildi.

Savcılık neden serbest bıraktı?

Savcılığın Demirbaş'ı serbest bırakması tartışma yaratmıştı. Bu konuda savcılığa baskı yapıldığı da iddia edilmişti. Ancak kaynaklar, o zaman toplanan delillerin yetersiz olduğu ve Demirbaş'ın suçlanması için olayın tüm boyutlarının araştırılması gerektiğini belirterek, bu nedenle serbest bırakma kararı verildiğini anlattı. Soruşturma kaynakları, siyasi talimatla veya baskıyla Demirbaş'ın serbest bırakıldığı iddialarını kesin bir dille yalanlıyor.

Tolgahan Demirbaş'ın şüpheli güzergâhı

Savcılık, bu karardan sonra polise Demirbaş'ın olaydaki rolünü delilleriyle birlikte araştırma talimatı verdi. Cinayet Büro polisleri, telefon sinyal bilgileri (HTS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden Demirbaş'ın cinayet günü nerelerde olduğunu araştırdı. Demirbaş'ın aracıyla Gölbaşı'nda bulunduğu bilgisini teyit eden polisler, iddiaya göre PTS kayıtlarından da aracın şehir dışında bir adrese doğru gittiğini belirledi. İçinde Eray Özyağcı'nın olduğu düşünülen aracın nereye gittiği ise şimdilik sır gibi saklanıyor.

Soruşturma kapsamında el konulan Demirbaş'ın telefonu üzerindeki teknik inceleme de sürüyor.

Doğukan Çep de Eray Özyağcı'yı işaret etti

Diğer yandan soruşturma kapsamında tutuklanan Dodo lakaplı Doğukan Çep'in savcılık ifadesinin ayrıntılarına da DW Türkçe ulaştı. Cinayet organizasyonunun en tepesinde olduğu suçlamasını kabul etmeyen Çep, cinayette adres olarak Eray Özyağcı'yı gösterdi. Olaydaki rolünü "yardım" olarak açıklayan Çep'in, "Cinayetin talimatını kimin verdiğini bilmiyorum. Eray Özyağcı, olaydan önce benim Sinan Ateş ile bir meselem var dedi, yardım istedi. Talimatı kimin verdiğini Eray bilebilir" dediği öğrenildi.

Çep, tetikçi Özyağcı'yı Ankara'ya getiren özel harekât polislerinden birisini tanıdığını kabul etti. Bu özel harekât polislerinden birinin uyuşturucu kaydı olduğu belirlendi.

Basında çıkan haberlerin aksine Doğukan Çep'in cinayet öncesinde Ankara'ya gelmediği belirtildi. Sinan Ateş'in adresinin bulunmasında olaydan önce keşif yapan Suat Kurt adlı şüphelinin rol aldığı ve bu şüphelinin de kilit konumda olduğu belirtiliyor.

Bu arada Doğukan Çep ve Ufuk Köktürk'ün yanı sıra Eray Özyağcı'nın da daha önceki davalarındaki avukatın MHP'li S.Ö. olduğu öğrenildi.

İki isim dışında MHP'li şüpheli yok

Soruşturmada Ufuk Köktürk ve Tolgahan Demirbaş dışında MHP'li başka bir kişinin şüpheli olmadığı öğrenildi. Demirbaş'ın cinayetten bir gün sonra evine gittiği MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un şimdilik soruşturmada şüpheli konumunda olmadığı bildirildi.