Sinan Ateş cinayeti MHP Genel Merkezi'ne uzandı

Sinan Ateş cinayetinde adli kontrolle serbest bırakılan bir kişinin bir MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın Özel Kalem Müdürü olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan bir aracın da MHP'ye tahsisli olduğu iddia ediliyor.

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında dosyada savcı değişimi yapılması tartışma yaratırken dün adliyeye sevk edilen eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve yanındaki bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgiye göre, serbest bırakılan ikinci kişinin bir MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın özel kalem müdürü olduğu öğrenildi. Diğer yandan Demirbaş'ın tetikçiyi kaçırdığı iddia edilen çakarlı aracın ise MHP’ye tahsisli olduğu iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugüne kadar 13 şüpheli tutuklandı.

Savcı neden izne çıktı?

Öte yandan soruşturma savcısı Ayhan Ay, sürpriz bir şekilde izne ayrıldı. Savcı Ay'dan sorumlu başsavcı vekilinin de umreye gitmesi nedeniyle dosyaya bakacak kimse kalmadı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ayhan Ay'ın yanında soruşturmaya bakması için Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali Kaya'yı da görevlendirdi. Soruşturmanın koordinatör başsavcı vekilliğine de Durdu Özer getirildi.

Bu atamaların adından Ankara Adliyesi'nde dün haraketli saatler yaşandı. Sinan Ateş'i öldürdüğü iddia edilen tetikçi Eray Özyağcı'yı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden kaçırdığı iddia edilen eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş ile adı açıklanmayan bir şüpheli, adliyeye getirilerek şüpheli sıfatıyla sorgulandı.

Savcılık, iki ismi haftada beş gün imza atılması şartıyla adli kontrol kararı konulması için sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Hâkimlik, şüphelileri yurt dışı çıkış yasağı ve haftada üç gün imza şartıyla serbest bıraktı. Savcılığın talep yazısında, toplanacak delil durumuna göre şüphelilerin bu kez tutuklamaya sevk edilip edilmeyeceğinin yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma Ankara Adliyesi'nde sürüyor Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

İkinci şüpheli MHP Genel Merkezi'nden

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, adı "sır gibi" saklanan ikinci ismin bir MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın özel kalem müdürü olduğu öğrenildi. "Emre" adındaki şüphelinin dosyadaki konumu ise şimdilik bilinmiyor.

Diğer yandan cinayetten bir gün sonra Tolgahan Demirbaş'ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınması tartışma yaratmıştı. Tolgahan Demirbaş, emniyette kısa bir ifadeden sonra adli kontrol kararı dahi alınmadan serbest bırakılmıştı. Tolgahan Demirbaş ile ilgili de dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre Demirbaş'ın cinayetten sonra Gölbaşı'nda kullandığı ve tetikçiyi bilinmeyen bir yere götürdüğü iddia edilen çakarlı arabanın MHP adına tahsisli olduğu öğrenildi. Demirbaş'ın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

MHP tahsisli aracın şüpheli özel kalem müdürü tarafından Tolgahan Demirbaş'a verilip verilmediği iddiası araştırılıyor.

Tolgahan Demirbaş ve MHP’li özel kalem çalışanı hakkında soruşturma aşamasında dava açılıp açılmayacağı bilinmiyor.

MHP bağlantısının üzerine gidilecek mi?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık günü Ankara'nın Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin soruşturmada MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, tetikçiyi İstanbul'dan Ankara’ya getiren iki özel harekat polisi ile "Dodo" lakaplı Doğukan Çep'in arasında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanmıştı.

Cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı ise aradan geçen zamana karşın yakalanamadı.