SES’ten kamu çalışanlarına grev çağrısı

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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi kamu çalışanlarına verilen maaş zammının enflasyonda eridiğini belirterek 8 Şubat’ta greve gitme çağrısı yaptı.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, kamu çalışanlarına 2022'nin ilk 6 aylık dilimi için verilen maaş zammının ocak ayı enflasyonuyla eridiğini belirterek greve gitme çağrısında bulundu.
SES'ten yapılan yazılı açıklamada, "Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini, geleceklerine sahip çıkmak için, çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret için mücadeleye çağırıyoruz ve 8 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 'g(ö)revimize' katılma çağrısı yapıyoruz" denildi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası kamu çalışanlarına yapılan zammın eridiğine dikkat çekiyor
2021 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinde sağlık çalışanlarına verilen pay 30,7 milyar iken 2022 bütçesinde bu tutarın yüzde 32 artış ile 40,6 milyar TL'ye çıkarıldığını belirten sendika, "Bütçede emekçilere ayrılan kaynak yüzde 32 artırılırken 2022 ocak ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 48,69 olarak gerçekleşmiş olup, enflasyon oranı sağlık emekçilerine ayrılan bütçeyi reel olarak 2021 yılının gerisine düşürmüştür" eleştirisinde bulundu.
2022 yılının ilk 6 ayında kamu çalışanlarına verilen yüzde 7,5'lik zammın ocak ayı için açıklanan yüzde 11,10'luk enflasyonun çok altında olduğunu belirten SES, kamu çalışanlarına 6 aylık dönem için verilen zammın daha ilk ayın yarısında tükendiğini, ileriye dönük 5,5 aylık dönemde reel gelirlerin de eriyeceği bir döneme girildiğini kaydetti.
Sağlık çalışanlarının yanı sıra hekimler de greve gideceklerini açıklamıştı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ücret yetersizliği ve sağlıkta şiddet nedeniyle 8 Şubat'ta "G(ö)REV" başlıklı bir çağrıda bulunmuştu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) da 17-18 Şubat'ta iş bırakacağını açıklamıştı.
ANKA, DW / HT,EC
© Deutsche Welle Türkçe
TTB sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi için ayrı bir yasa talep ederken, cezaların da daha caydırıcı olmasını istiyor. Birlik bu amaçla Adalet Bakanlığı ve HSK'ya taleplerini içeren birer yazı gönderdi.