SES’ten kamu çalışanlarına grev çağrısı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, kamu çalışanlarına 2022'nin ilk 6 aylık dilimi için verilen maaş zammının ocak ayı enflasyonuyla eridiğini belirterek greve gitme çağrısında bulundu.

SES'ten yapılan yazılı açıklamada, "Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini, geleceklerine sahip çıkmak için, çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret için mücadeleye çağırıyoruz ve 8 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 'g(ö)revimize' katılma çağrısı yapıyoruz" denildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası kamu çalışanlarına yapılan zammın eridiğine dikkat çekiyor

"Enflasyonun gerisinde kaldı"

2021 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinde sağlık çalışanlarına verilen pay 30,7 milyar iken 2022 bütçesinde bu tutarın yüzde 32 artış ile 40,6 milyar TL'ye çıkarıldığını belirten sendika, "Bütçede emekçilere ayrılan kaynak yüzde 32 artırılırken 2022 ocak ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 48,69 olarak gerçekleşmiş olup, enflasyon oranı sağlık emekçilerine ayrılan bütçeyi reel olarak 2021 yılının gerisine düşürmüştür" eleştirisinde bulundu.

Video izle 03:20 Sağlık çalışanları greve gitti

2022 yılının ilk 6 ayında kamu çalışanlarına verilen yüzde 7,5'lik zammın ocak ayı için açıklanan yüzde 11,10'luk enflasyonun çok altında olduğunu belirten SES, kamu çalışanlarına 6 aylık dönem için verilen zammın daha ilk ayın yarısında tükendiğini, ileriye dönük 5,5 aylık dönemde reel gelirlerin de eriyeceği bir döneme girildiğini kaydetti.

Hekimler de greve gidiyor

Sağlık çalışanlarının yanı sıra hekimler de greve gideceklerini açıklamıştı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ücret yetersizliği ve sağlıkta şiddet nedeniyle 8 Şubat'ta "G(ö)REV" başlıklı bir çağrıda bulunmuştu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) da 17-18 Şubat'ta iş bırakacağını açıklamıştı.

ANKA, DW / HT,EC

© Deutsche Welle Türkçe