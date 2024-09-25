Sendika: Almanya'da sınır kontrolü caydırıcı olmadı

Polis sendikasına göre Almanya'da 10 gün önce kara sınırlarında uygulanmaya başlanan kontroller pek işe yaramadı. Düzensiz göç devam ediyor.

Alman Polis Sendikası (GdP), düzensiz göçü engellemek için 16 Eylül'de uygulamaya konulan kara sınır kontrollerinin şimdiye kadarki bilançosunu açıkladı. Uygulamanın düzensiz göçü engellemekte pek işe yaralamadığını gördüklerini söyleyen GdP Başkanı Andreas Rosskopf, "İzinsiz kişilerin ve kaçakçıların yakalanmasının nispeten düşük olduğunu söylemek gerek. İzinsiz kişilerin ve kaçakçıların yakalanma sayısının nispeten düşük olduğu görülüyor" dedi.

Almanya'nın batı sınırlarından geri çevrilenlerin sayısının düşük olduğunu kaydeden Rosskopf, önlemlerin başlamasından bu yana kaçak seyahat edenlerin kontrol noktalarından ve ana yollardan kaçındığını belirterek bu kişilerin farklı güzergahlar kullandığına dikkat çekti. "Otobüs şirketleri bile buralardan kaçınıyor" diyen Sendika Başkanı, kentlerdeki göç ve mülteci kurumlarına yönlendirilen sığınmacıların sayısının hâlâ yüksek olduğunu ifade etti.

Alman Polis Sendikası Başkanı Andreas Rosskopf Fotoğraf: GdP-Bezirk Bundespolizei | Zoll

Rossdorf, "Avrupa hukuku uyarınca bir giriş yasağı olmadığı sürece biz sığınma ve koruma talep edenleri ilgili kurumlara yönlendirmekle yükümlüyüz. Bu kişilerle ilgili incelemeden sadece bu makamlar sorumlu" diye konuştu.

Sendikadan modern ekipman talebi

GdP Başkanı Rosskopf, sınır kontrollerinin genişletilmesine rağmen bu kontrollerden sorumlu polis memurlarının yeterli modern ekipmana sahip olmadığından yakındı. Rosskopf, şüphelileri aramalarını sağlayacak modern araçlar, mobil kontrol noktaları, dijital hız sınırlandırma levhaları ve ışıklandırmaya ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Polis memurlarının tüm bu şartlara rağmen "yüksek motivasyonla son derece profesyonel bir iş çıkardığını" kaydeden Rosskopf, "Önümüzde sonbahar ve kış var. Bakanlık, az çok kabul edilebilir bir düzeyde çalışma şartlarını hayata geçirmesi gerektiğini acilen anlamak zorunda. Bu alanda son yıllarda yapılan ihmalkârlıklar şimdi kötü sonuçlar doğuruyor" diye konuştu.

Almanya sınırında kontroller devam ediyor Fotoğraf: Arnulf Stoffel/Funke/IMAGO

Almanya'da federal hükümet, 16 Eylül'de Almanya'nın dış sınırlarında yeniden kontrol uygulamasına başlamıştı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, AB Komisyonu'na yazdığı ilgili mektupta söz konusu uygulamayı "İslamcı terörizmden kaynaklanan tehlikeler" ve "mültecilerin işledikleri bıçak ve şiddet içerikli suç vakaları" nedeniyle hayata geçirdiklerini söylemişti.

Uygulama Schengen kuralları uyarınca tartışmalı

Almanya ve komşularının dahil olduğu serbest dolaşım bölgesi Schengen'de aslında sınır kontrolleri yapılması öngörülmüyor. Schengen kurallarına göre bir üye ülke ancak "olağanüstü şartlar" mevcut olduğunda sınır kontrolü yapabiliyor. Ancak bu, "geçici" ve "son çare" olarak değerlendiriliyor.

Ancak Almanya'nın güneybatı sınırındaki Baden-Württemberg eyaletinin İçişleri Bakanı Thomas Strobl, Salı günü yaptığı açıklamada, sınır kontrollerinin yakın gelecekte sonlandırılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Kontrollerin sona erdirilmesinin en erken Avrupa çapında planlanan iltica reformu meyvelerini vermeye başladığında düşünülebileceğini söyleyen Strobl, "Bu da 2026 yılından önce olmayacak" dedi.

DW, AFP / BÜ, HS

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