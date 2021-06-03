Sencar: Peker videolarından AKP seçmeninin yarısının haberi yok

MetroPOLL araştırma şirketinin yeni anketi, Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden Sedat Peker’in videolarından AKP’ye oy veren seçmenin yarısından fazlasının haberinin olmadığını ortaya koydu.

Mayıs ayında katılımcılara sorulan "Sedat Peker'in YouTube’daki videolarını izlediniz mi?" sorusuna, katılımcıların yüzde 48'i tamamen veya kısmen izlediğini söylerken yüzde 13'ü, videolardan haberdar olduğu halde izlemediğini, yüzde 37'si ise videolardan haberi dahi olmadığı yanıtını verdi.

Aynı ankette ayrıca videoların izlenme oranlarının parti seçmenlerine göre dağılımları da ölçüldü ve Peker'in iddialarının odağındaki AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 51'inin videolardan haberi olmadığı görüldü. Bu oran Saadet Partisi'nde yüzde 29,4 MHP'de yüzde 28'7 HDP'de yüzde 23,2, CHP'de yüzde 20,7, İYİ Parti’de ise yüzde 19,9 çıktı.

Özer Sencar

MetroPOLL Araştırma Yöneticisi Özer Sencar anket sonuçlarıyla ilgili olarak DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

DW Türkçe: Peker'in videoları uzun süredir gündemde. Ancak Peker'in videolarından anketiniz sonuçlarına göre AKP’ye oy veren seçmenin yarısından fazlası haberdar değil. Bunun sebebi nedir?

Özer Sencar: Elbette, toplumun tamamının dinliyor/izliyor olmasını beklemek mümkün değil. Ancak burada enterasan olan şey AKP seçmeninin yarısının haberdar olmaması. Muhalefet seçmenleri konuyla ilgililer. Büyük çoğunluğu da bunu takip etmişler. Ancak özellikle Cumhur İttifakı’nı destekleyen seçmende ilgi az. İlginin az olmasının iki sebebi var: Birincisi Cumhur İttifakı’nın büyük kısmı sosyal medyadan uzak bir kitle olması. İkincisi şu anki konuşma üslubuyla veya kamuoyuna mal olan bilgilerle değerlendirdiğimizde Peker, iktidar karşıtı bir görünüm arz ediyor. İktidara karşı bir tavır içerisinde görünüyor. Bu nedenle de bir tepki olabilir iktidar seçmeni tarafından. Ama her halükarda sosyal medyaya intikal etmiş hiçbir yayın bu kadar izlenmedi. Dolayısıyla çok başarılı bir yaygınlaşma reytingi var.

Bunun yanında videoları izleyen de bir kesim var. İddiaların büyük bir kısmı iktidar partisi ile alakalı. Bu kesimin AKP’ye olan tutumunda bir değişiklik var mı?

Şu ana kadar yayınlanan sekiz videonun tamamını veya bir kısmını AKP’nin yüzde 40 civarı seçmeni izlemiş. Bizim bulgularımıza göre, Mayıs ayında AKP’nin oy desteğine bir etkisi olmamış. Yani Nisan ayı ile Mayıs ayı AKP oy desteği aynı aşağı yukarı. Nisan ayında, kararsızlar dağıtılmadan, AKP’nin oyu yüzde 27,1 idi. Mayıs ayında ise 27,7. Bugün itibariyle Sedat Peker videolarının AKP’nin veya Cumhur İttifakı’nın oylarını etkilediğini söyleyemeyiz. Ama kendi içlerindeki kişilerle ilgili, zaman içerisinde takım etkilere sahip olabilir. Nitekim hükümete ve Süleyman Soylu'ya güveninizi etkiledi mi diye sorduğumuzda hem Süleyman Soylu'ya hem de hükümete güveninin azaldığını gördük. Önemli miktarda hem de. Yani hükümete ve Süleyman Soylu'ya yönelik bir etkisi var. Ancak henüz bu oy verme davranışına yansımış değil. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ancak şunu söyleyebiliriz, Sedat Peker'in konuşmalarının bugün itibariyle iktidar oylarında dikkate değer bir etkisi yok.

Bu sonuçlar muhalefet açısından ne anlama geliyor?

Şu anda Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’na göre önde. Kaydedeğer oranda önde. Altı puan kadar önde. Bu yetmeyebilir. Farkı biraz daha açması gerekiyor Cumhur İttifakı’nın güvenli bir seçim ortamı için. Şu anda muhalefet partilerinin üç hedef kitlesi var: Gençler, apolitik gençler, kararsızlar ve dar gelirliler. Bunlara yönelik öncelikle ekonominin düzeleceği ve ülkedeki siyasal ortamın normalleşeceği güvenini vermesi lazım. Eğer bunu veremezse, iktidar yıpranmış olmasına rağmen, seçim muhalefet açısından kazanılır gibi durmuyor. Yani özetle, iktidarın kötü yönetmesi muhalefetin seçim kazanması için yeterli değil. Muhalefetin ülkeyi ve ekonomiyi yönetebileceği algısını üretmesi lazım.

DBN,HT

© Deutsche Welle Türkçe