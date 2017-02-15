Selzedelere 400 milyon euroluk acil yardım

Almanya'da Bakanlar Kurulu, sel felaketinden etkilenen bölgelere 400 milyon euroya varan acil yardım paketini kabul etti. Buna göre federal hükümet derhal ödenmek üzere 200 milyon euro kaynak sağlarken selden etkilenen eyaletlerin yönetimleri de 200'er milyon euroluk ödeme yapacak. Selden en çok etkilenen eyaletlerden Kuzey Ren-Vestfalya'nın (KRV) hükümeti, Perşembe günü 200 milyon euroluk yardım paketini karara bağlayacak.

Maliye Bakanı Olaf Scholz, federal hükümetin ihtiyaç halinde miktarı artırmaya hazır olduğunu belirterek "Herkese mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yardım edebilmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Scholz, yeniden imar konusunda ise milyarlarca euroluk kaynağa ihtiyaç olacağını söyledi.

"Vergiler bunun için ödeniyor"

İçişleri Bakanı Horst Seehofer de yardım çalışmalarında paranın sorun olmayacağını belirterek "Acil yardımlar özellikle malını mülkünü kaybedenlere destek amacını taşıyor. Yardımlarda örneğin kişinin geliri ya da serveti incelenmeyecek. İnsanlar, olağan dışı durumlarda kendilerine yardım edilmesi için vergi ödüyor" diye konuştu.

İçişleri ve maliye bakanları Horst Seehofer ve Olaf Scholz

Derhal ödenmek üzere kararlaştırılan acil yardımlar dışında, afetten etkilenen eyaletlerdeki altyapının yenilenmesi ve yeniden imar için milyarlarca euroluk bir fon oluşturulması öngörülüyor. Fonun hacminin, hasar netleştikten sonra belirlenmesi bekleniyor. Maliye Bakanı Scholz, 2003 yılındaki sel felaketinden bu yana afet bölgesinin yeniden imarı için 6 milyar euroluk harcama yapıldığını hatırlattı.

Federal hükümetin yeniden imar fonunda da miktarın yarısını sağlayacağını belirten Scholz, "Yeniden imar milyarlarca euroya mal olacak ve yıllar sürecek. Ama eyaletlerle birlikte yükü sırtlamaya hazırız. Herkes buna güvenebilir" dedi.

İklim değişikliğine karşı fon

İçişleri Bakanı Seehofer, küresel ısınma nedeniyle aşırı hava olaylarının giderek daha kısa aralıklı ve şiddetli bir şekilde meydana geldiğine işaret ederek Bakanlar Kurulu toplantısında ayrıca iklim değişikliği kaynaklı afetlere karşı bir sigorta sistemi oluşturulmasının da görüşüldüğünü kaydetti. Bunun için federal hükümet ve eyaletlerin birlikte bir yardım fonu oluşturması planlanıyor.

Alman sigorta şirketleri son sel felaketinde 4 ila 5 milyar euroluk sigorta hasarı oluştuğunu belirtiyor.

dpa,AFP/BK,EC

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