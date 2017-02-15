Sel felaketi şimdi de Bavyera ve Saksonya'da

Almanya’da Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinden sonra şimdi de Bavyera ve Saksonya eyaletlerinde sel felaketi yaşanıyor. Yoğun yağış Almanya'nın güney doğusundaki Berchtesgaden, Bischofswiesen, Schönau am Königssee, Marktschellenberg ve Ramsau gibi beldeleri etkisi altına aldı. Yağış sonucunda nehirlerin seviyesi yükseldi, sokaklar su altında kaldı, toprak kaymaları meydana geldi. Berchtesgadener Land felaket bölgesi ilan edilirken evlerin tahliye çalışmaları sürüyor. İtfaiyenin evlerde mahsur kalanları kurtarmak için aralıksız görev yaptığı belirtiliyor. Berchtesgaden'da en az bir kişi hayatını kaybetti.

Passau kentinde de nehirlerin su seviyesi arttı. Polis park yerlerindeki otomobilleri önlem amaçlı olarak çekti.

Sächsische Schweiz'da da yoğun yoğuş sellere sebep oldu. Bölgede birçok yere ulaşılamıyor. Neustadt, Sebnitz, Bad Schandau, Reinhardtsdorf-Schöna ve Gohrisch'in sellerden etkilendiği belirtiliyor.

Schuld köyü

Merkel afet bölgesini ziyaret edecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün Rheinland-Pfalz'daki afet bölgesi Ahrweiler'a gitmesi bekleniyor. Merkel, Rheinland-Pfalz Başbakanı Malu Dreyer ile 660 nüfuslu Schuld köyünü ziyaret edecek. Sel köydeki birçok evi yerinden sökmüştü.

Polisin verdiği bilgilere göre Rheinland-Pfalz eyaletinde Pazar sabahı itibarı ile hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi. 670 kişinin de yaralı olduğu duyuruldu. Kuzey Ren-Vestfalya'da ise Pazar günü itibarı ile can kaybı 46 olarak açıklandı. Berchtesgaden ile birlikte Almanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 157'ye yükselmiş oldu. Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde hala birçok insandan haber alınamıyor. Telefon ve internet bağlantılarının kopmuş olması da bölgede iletişimi zorlaştırıyor.

Armin Laschet

Laschet'in gülmesi tepki çekti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Cumartesi günü Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet ile Erftstadt'a giderek hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. Steinmeier konuşma yaptığı sırada Laschet'in arka planda yanındakilerle birlikte güldüğünü gösteren görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Oluşan tepki üzerine Twitter hesabı üzerinden bir özür açıklaması yapan Laschet "Bir konuşma durumunda ortaya çıkan izlenimden dolayı üzüntülüyüm. Yakışıksızdı ve üzgünüm" dedi.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz felaketzedeler için 300 milyon euroluk yardım açıkladı. Bild am Sonntag gazetesine bir açıklama yapan Scholz konunun Çarşamba günü bakanlar kurulunda gündeme alınacağını açıkladı. Scholz ayrıca afet bölgelerinde yeniden inşa amacıyla milyarlık bir inşa programı önereceğini belirtti. Scholz yıkılan ev, sokak ve köprülerin vakit kaybedilmeden onarılması gerektiğini söyledi.

DW,dpa,AFP / EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe