 Seehofer Türkiye ve Yunanistan′a gidiyor | ALMANYA | DW | 19.09.2019

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ALMANYA

Seehofer Türkiye ve Yunanistan'a gidiyor

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Ege'deki Yunan Adaları'na kaçak geçiş yapan sığınmacı sayısındaki artışın ardından, konuyu görüşmek üzere Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Finnland | EU-Innenministertreffen | Horst Seehofer (Reuters/Lehtikuva/J. Nukari)

Ege Denizi'ndeki Yunan adalarına kaçak geçiş yapan sığınmacı sayısında son dönemde yaşanan artış üzerine Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere Ekim ayında Yunanistan ve Türkiye'ye gitmeyi planladığını açıkladı. "Bu çözmemiz gereken bir sorun" diyen Seehofer'a ziyaretinde Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nden bir ekip eşlik edecek. Ziyaret öncesi, yeni sığınmacı akını karşısında yardımları kapsayan bir paket hazırlandığı belirtildi. Bu yardımların kışa dayanıklı kampların inşaası ve iltica prosedürlerinde destek gibi alanları içerdiği belirtiliyor. 

Malta'da sığınmacı mesaisi

Seehofer, Akdeniz'de sığınmacılara yönelik düzenlenen kurtarma operasyonlarına karşı çıkan Avrupa Birliği ülkelerini de eleştirdi. Seehofer, "Bir içişleri bakanı olarak, boğulma tehdidi altındaki insanları kurtarmayı meşrulaştırmak zorunda olmak inanılmaz" ifadesini kullandı.

Horst Seehofer bu açıklamayı gazetecilere, İtalya ve Malta kıyılarına ulaşmak üzere tehlikeli bir deniz yolculuğuna çıkan sığınmacıları kurtarmaya yönelik operasyonların nasıl yürütüleceği konusunda Avrupa Birliği yetkililerini Malta'da bir araya getiren zirve sırasında yaptı. 

Avrupa Birliği'nin tüm üyelerini kapsamayacak esnek bir dayanışma sağlanmasından yana olduklarını belirten Seehofer, İtalya'daki yeni hükümetin sığınmacı krizine çözüm konusunda yeni bir dönemin önünü açabileceğini söyledi. Seehofer, "Almanya bu büyük şansı değerlendirmezse, büyük bir hata olur" dedi. Seehofer, Almanya'nın denizde kurtarılan sığınmacıların dörtte birini alma teklifinde bulunduğunu da doğruladı.

Sığınmacı sayısında rekor artış

AB-Türkiye mülteci mutabakatının 2016'da yürürlüğe girmesinden bu yana Yunan adalarındaki sığınmacı sayısı, son dönemde rekor seviyeye ulaşıldı. Yaklaşık 6 bin kişilik kapasiteye sahip kamplarda 26 bin sığınmacı kalıyor. İnsan hakları örgütleri kamplardaki sığınmacıların insanlık dışı şartlarda barındıkları eleştirisini dile getirerek, durumun bir an önce düzeltilmesi için çağrı yapıyor.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan anlaşma gereği, Türkiye'den Yunan Adaları'na geçen ve iltica başvurusu kabul edilmeyen tüm sığınmacılar Türkiye'ye geri gönderiliyor. Ancak iltica başvuruları, Yunanistan'daki personel yetersizliği nedeniyle oldukça yavaş değerlendiriliyor. Yunanistan'da iktidara gelen muhafazakar hükümet bu işlemlerin de hızlandırılacağını açıklamıştı.

dpa,AFP / ÖA,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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