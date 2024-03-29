Seçime saatler kala partilerde son durum

Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler öncesi partilerde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tüm partiler ve adaylar son saatleri iyi değerlendirmek için kritik il ve ilçelerde seçim çalışmalarını artırdı.

31 Mart yerel seçimleri için son saatlere giriliyor. Sonuçlarının siyasetin geleceğini de şekillendirmesi beklenen yerel seçimde partiler son kozlarını oynuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 2 günü İstanbul'a ayırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise son 2 günü İzmir ve Manisa'ya ayırdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yerel seçimleri ile kıyaslandığında daha az ili ziyaret edip daha az polemiğe girdiği bir kampanya yürüttü. AKP kurmaylarına göre, bu bir stratejinin parçası olarak uygulandı ve bunun birçok yerde olumlu sonucu alınacak. AKP'de seçim gecesi gözlerin ilk çevrileceği yerlerin başında İstanbul geliyor. Tüm bakanların ilçelerde kampanyada yürüttüğü İstanbul'da AKP'ye gelen son araştırmalara göre; CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AKP adayı Murat Kurum'un önünde görünüyor. Ancak farkın 1 ila 2 puan arasında olduğu ve büyük bir kararsız seçmen olduğuna vurgu yapılıyor. AKP'li kurmaylara göre, kararsız seçmenin büyük çoğunluğun tercihi AKP olması nedeniyle son saatlerdeki ikna çalışmaları önemli.

AKP'deki araştırmalara göre; Ankara'da da CHP'nin adayı Mansur Yavaş, Turgut Altınok'un önünde. AKP Genel Merkezi'nde farkın kapatılıp Ankara'nın kazanılmasına dair bir beklenti bulunmuyor. Böyle bir sonuç çıkmasının "sürpriz olacağı" yorumları yapılıyor.

AKP'de seçim akşamı gözlerin çevrileceği yerler arasında Şanlıurfa, Bursa, Malatya, Elazığ, Yozgat da geliyor. Bu illerde Yeniden Refah Partisi'nin güçlü adaylar çıkarması nedeniyle sıkıntı yaşanacağına dair AKP'de beklenti var. AKP elindeki Balıkesir'de de CHP ile kıyasıya bir yarış yaşanıyor.

AKP'nin İstanbul'daki seçim çalışmalarında kullandığı bayraklar Fotoğraf: John Wreford/SOPA Images/ZUMA Press Wire

AKP'de oy beklentisi ne?

AKP kurmaylarının seçim çalışmalarında karşılarına çıkan en temel problem ise ekonomi oldu. Özellikle emeklilerdeki tepkiyi sahada çalışma yapan AKP'liler gideremedi. Bir AKP kurmayı, "Ekonomi bu seçimlerde de en önemli belirleyici olarak karşımızda duruyor. Seçimlerde yaşanacak aksaklıklarda ekonomi ve elbette emekliler ana nedenlerin başında olacak" yorumu yapıyor.

2019 yerel seçimlerinde toplamda yüzde 41 oy alan AKP'nin 2023 yılında Mayıs seçimlerindeki oyu ise yüzde 36. AKP'de yerel seçimlerdeki beklenti ise 40'ı aşabilmek. Ancak kamuoyuna açıklanan anketlere göre AKP, 2002'den bu yana en düşük oyunu da görebilir. AKP, 2002'de tek başına iktidara geldiği seçimlerde yüzde 34,3 oy almıştı.

CHP'nin 16 Şubat İzmir mitingine katılanlar Fotoğraf: CHP/Foto: Alp Eren Kaya

CHP'de endişeli İzmir bekleyişi

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yönetim değişikliği sonrasında Genel Başkan Özgür Özel'in de ilk seçim sınavı olacak. 2019 yerel seçimlerine İYİ Parti ile ittifak yaparak giden ve o dönem HDP'nin birçok yerde aday çıkarmaması sonucu 11 büyükşehiri CHP kazanmıştı. Ancak pazar günkü seçimde bir ittifak yok. CHP'nin Pazar günü ilk hedefi elindeki İstanbul, Ankara, İzmir dahil 11 büyükşehir belediyesini koruyup bu sayıyı artırmak. Ancak bu o kadar kolay değil. CHP'deki son araştırmalara göre Antalya, Hatay ve Eskişehir'de sonuçlar birbirine yakın. CHP bu illeri AKP'ye kaybedebilir. Bu büyükşehirlerin yanı sıra, oy bölünmeleri nedeniyle Artvin, Kırklareli, Edirne'yi kaybetme ihtimali de bulunuyor.

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CHP'de Bursa ve Balıkesir büyükşehirlerinin alınmasına dair büyük bir beklenti de bulunuyor. Ayrıca Özgür Özel'in son 2 günü seçim çalışmalarını yürüteceği memleketi ve seçim bölgesi Manisa'da da CHP'nin iddiası bulunuyor. CHP'de bazı sürpriz beklentileri de var. Özgür Özel, daha önce katıldığı bir televizyon programında Malatya, Kastamonu, Denizli ve Kırıkkale'de sürpriz yapacaklarını ifade etmişti. Bu illerde CHP'nin oyunun büyük oranda yükseldiği kaydediliyor. Ancak seçimi kazanmaya yetip yetmeyeceği hala belirsizliğini koruyor.

CHP'de endişeli bir bekleyiş ise İzmir Büyükşehir belediyesi sonuçlarına dair. Özgür Özel'in seçim kampanyası boyunca en fazla gittiği il İzmir oldu. İzmir'in tüm ilçelerinde mitingler gerçekleştiren Özgür Özel, son 2 günü de bu İzmir ve Manisa'ya ayırdı. CHP kurmaylarına göre; İzmir'de CHP kazanacak ancak CHP'nin yüzde kaç oy ile kazanacağı ve rakipleri ile arasında kaç puanlık fark olacağı da önemli. CHP'nin İzmir'i 10 puan farkın altında kazanması hatta 4-5 puan gibi bir farkla kazanılması durumunda da parti yönetimine tepkilerin artacağı kaydediliyor. İzmir'in ilçelerinde de özellikle de en büyük ilçelerden Buca ve Ödemiş'te de CHP'nin seçimleri kaybedebileceği konuşuluyor.

CHP'de seçimlerdeki genel oy beklentisi ile "psikolojik baraj" olarak görülen yüzde 30 sınırını aşabilmek.

DEM Parti'nin Diyarbakır'daki seçim bayrakları Fotoğraf: Felat Bozarslan/DW

DEM Parti'den "sosyalist" kopuş olur mu?

2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır, Van başta olmak üzere toplamda 8 il, 45 ilçe ve 12 belde belediyesi kazanan HDP'nin devamı olan DEM Parti'de hedef bu sayıyı artırmak. Ancak partideki en büyük endişelerin başında her ne kadar seçimde belli yerler kazanılsa da yeniden kayyum atanıp atanmayacağı konusu geliyor.

2023 seçimleri sonrası parti tabanından gelen tepkiler üzerine büyükşehirlerde de aday çıkaran DEM Parti'nin İstanbul'da alacağı oy da parti içerisinde değerlendirilecek. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanması durumunda "DEM Parti'nin seçimin kaderini değiştiremediği" yorumlarının da parti içerisinde konuşulmaya başlanacağı kaydediliyor.

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DEM Parti içerisinde seçimlerden sonra oluşacak siyasi atmosfer de büyük önem taşıyor. Yeni anayasa süreci, yeni çözüm süreci beklentisi parti içerisinde tartışılan konu başlıklarından. Parti içerisine daha önce katılan "sol-sosyalist gruplar"ın partiden ayrılabileceğine dair yorumlar da yapılıyor. Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi, bir süre önce bileşeni olduğu DEM Parti içindeki ve dışındaki sosyalistlerin Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesi çağrısı yapmıştı.

Türkiye İşçi Partisi de seçimlerde birçok il ve ilçede aday çıkaran partilerden. TİP'in başta Hatay'ın ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçelerde iddiası bulunuyor. Hatay'da Gökhan Zan kriziyle sarsılan TİP'in yerel seçimlerdeki hedefi hem belediye meclislerinde etkinlik sağlamak hem de genel oy oranını yüzde 3'e taşımak olduğu kaydediliyor.

Yerel seçimlere iddialı hazırlanan partilerden birisi de TKP. TKP'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu Kadıköy'den aday gösteren TKP'de bu ilçede yüksek bir oy oranı hedefleniyor. TKP'nin ayrıca Hatay'ın Defne ilçesinde de iddialı olduğu kaydediliyor.

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