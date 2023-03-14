Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK'nın hazırladığı takvime göre cumhurbaşkanı aday listesi 31 Mart'ta, milletvekili aday listesi ise 19 Nisan'da kesinleşecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde uygulanacak takvimi belirledi. Seçim takvimi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; seçim takvimi 18 Mart 2023 Cumartesi günü başlayacak.

Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce YSK'ya yapılacak adaylık başvuruları 19 Mart Pazar günü başlayacak. Başvurular, 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı aday listesi, 31 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşecek. Aynı gün cumhurbaşkanı seçimi için propaganda dönemi de başlamış olacak. 13 Mayıs Cuma günü seçim propagandası sona erecek.

Milletvekili aday listeleri 19 Nisan'da yayımlanacak

24 Mart Cuma, ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ya teslim etmelerinin son günü olarak belirlendi.

Milletvekili aday listeleri ise 19 Nisan Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinlik kazanacak.

Seçmen listeleri 20 Mart Pazartesi günü askıya çıkarılacak. Bu listeler, 2 Nisan Pazar günü askıdan indirilecek.

Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri 12 Nisan Çarşamba günü kesinleştirilecek ve yurttaşların oy vereceği yer ile sandıklar belirlenecek.

Yurt dışında oy verme 27 Nisan'da başlayacak

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan Perşembe günü başlayacak. Yurt dışında kurulacak sandıklarda oy verme işlemi 9 Mayıs Salı günü sona erecek.

Seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta

Türkiye, 14 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanı ile 28'inci dönem milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda sonuç alınamazsa seçimin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılacak.

İkinci turda yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak. Yurt dışında kurulacak sandıklarda oy verme işlemi 24 Mayıs'ta son bulacak.

ANKA, DHA/JD, EC