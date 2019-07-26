 Seçim anketi: AfD Almanya’nın doğusunda birinci parti | ALMANYA | DW | 05.08.2019

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ALMANYA

Seçim anketi: AfD Almanya’nın doğusunda birinci parti

Seçim anketi, eyalet seçimlerine geri sayımın başladığı Doğu Almanya’da sağ popülist AfD’nin birinci parti haline geldiğini gösteriyor.

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin tartışmalı isimlerinden Thüringen eyalet teşkilatı lideri Björn Höcke

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin tartışmalı isimlerinden Thüringen eyalet teşkilatı lideri Björn Höcke

Sağ popülist AfD’yi Doğu Almanya’da birinci parti konumunda gösteren seçim anketi endişeleri artırdı.

Bild am Sonntag gazetesi tarafından yayımlanan Emnid Araştırma şirketinin seçim anketi, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oylarını artırdığını ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre AfD yüzde 23 oy oranıyla Almanya’nın doğusundaki en güçlü parti konumunda.

Bunu yüzde 22 ile Başbakan Angela Merkel’ın merkez sağ partisi Hristiyan Demokrat Parti (CDU), yüzde 14 ile Sol Parti, yüzde 13 ile Yeşiller ve yüzde 11 ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) izliyor.

Almanya’nın batı eyaletlerinde ise anket sonuçları farklı bir siyasi tablo ortaya koyuyor. Buna göre Hristiyan Demokrat Birlik partisi yüzde 27 ile birinci parti konumunda. Bunu yüzde 25 ile Yeşiller, yüzde 13 ile Sosyal Demokrat Parti izliyor. Seçimler olması halinde AfD’nin Batı Almanya’da alacağı oy oranı ise yüzde 12.

AfD'ye tepki

AfD’nin birinci parti göründüğü Doğu Almanya’da eyalet seçimlerine geri sayım başladı. 1 Eylül’de Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde, 27 Ekim’de ise Thüringen eyaletinde seçimler yapılacak.

Anketin sonuçları, demokratik merkez partileri için endişeye yol açtı.

Deutschland Demonstration Herz statt Hetze in Dresden | Michael Kretschmer

Michael Kretschmer

Saksonya Eyaleti'nin CDU'lu başbakanı Michael Kretschmer ile Brandenburg Eyaleti’nin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakanı Dietmar Woidke AfD’ye sert çıktılar.

Kretschmer, Focus dergisinin internet sayfasına yaptığı açıklamada, AfD’li siyasetçilerin “av mevsimi başladı” sözleriyle seçim kampanyalarını yürüttüklerini ve kendinden olmayanları “vatan haini” olmakla suçladıklarını söyleyerek, bu parti ile bir koalisyon hükümeti için iş birliği yapmayacaklarını yineledi.

Cottbus LEAG Betriebsversammlung zum Kohleausstieg

Dietmar Woidke

Brandenburg’un SPD’li başbakanı Woidke ise Almanya’nın birleşmesinin ardından pek çok sorunun arzu edildiği ölçüde çözüme kavuşturulamadığını ancak bunlara AfD’nin popülist söylemlerinin de yanıt vermediğini savundu.

Deutschland Bundespressekonferenz in Berlin Annalena Baerbock

Annalena Baerbock

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Annalena Baerbock da Bild am Sonntag gazetesine yaptığı değerlendirmede, AfD’nin ihmal edilen Doğu Almanya’da oluşan siyasi boşluğu nefret söylemleriyle doldurmaya çalıştığına dikkat çekti.

Yeşiller partili siyasetçi, bu ihmale son verilerek, toplumun tüm kesimlerinin sorunlarına daha somut çözümler bulunması gerektiğini vurguladı.

AFP/DA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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