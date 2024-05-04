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Seçil Erzan davasında 2 yeni iddianame

4 Mayıs 2024

Seçil Erzan davasına iki yeni iddianame eklendi. Yeni iddianameler kabul edilip dosyalar birleştirilirken, Erzan için istenen hapis cezası talebi de 275 yıla çıktı.

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Yeni iddianamelerle, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu Seçil Erzan davasında mağdur olduğunu iddia eden kişi sayısı 26'ya yükseldi.
Yeni iddianamelerle, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu Seçil Erzan davasında mağdur olduğunu iddia eden kişi sayısı 26'ya yükseldi. Fotoğraf: DHA

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin davaya, 5 şikayetçiden oluşan iki yeni iddianame daha eklendi. Böylelikle davada mağdur sayısı 26'ya yükselirken, sanık Seçil Erzan için istenen hapis cezası da 69 yıldan 275 yıla çıktı. Erzan 24 Mayıs'ta tekrar hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nin eski müdürü Seçil Erzan'ın aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanıklı davayla bağlantılı olarak hazırlanan, Hacer Çorbacı, Hasan Çorbacı, Kaan Sinih, Sevgi Sinih ve Tursun Sinih'in şikayetçi olduğu yeni iddianameler mahkemeye gönderildi. Mahkeme de söz konusu iki yeni iddianameyi kabul ederek dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

Yeni iddianamelerdeki suçlamalar neler?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hacer Çorbacı ve Hasan Çorbacı şikayetçi olarak yer aldı. Şikayetçilerin Çorlu'da pazarcılıkla geçimlerini sağladıkları, sanık Erzan ile babasının pazarcı olması nedeniyle tanıştıkları belirtildi. Seçil Erzan'ın çalıştığı bankanın Çorlu'daki şubesinden Florya şubesine tayin olmasının ardından müştekileri arayarak birikimlerini Florya şubesine taşımalarını istediği, paraları gizli bir fona yatıracağını söyleyip müştekileri söz konusu fona para yatırmaları için ikna ettiği de iddia edildi. Erzan'ın müştekilerden 82 bin lira aldığı, ardından müştekilere 43 bin lira kredi çektirerek bu parayı da diğer sanık Hüseyin Eligül'ün hesabına gönderttiği ifade edildi. İddianamede, Erzan'ın Hüseyin Eligül ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek müştekilerden toplamda 125 bin lira para alarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürüldü. Sanıklar Seçil Erzan ve Hüseyin Eligül hakkında 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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Yatırım vaadi

Diğer iddianamede de Kaan Sinih, Sevgi Sinih ve Tursun Sinih şikayetçi sıfatıyla yer aldı. İddianamede sanıklar Nazlı Can ve Seçil Erzan'ın müştekileri bankada yatırım yapacağını vaat ederek söz konusu fona para yatırmaya ikna ettiği suçlaması yer aldı. İddianamede, sanıklar Nazlı Can ve Seçil Erzan'ın, şikayetçilerden toplam 2 milyon 250 bin lira ve 150 bin dolar aldığı, bu paranın 1 milyon 550 bin lirasını geri ödendiği savunuldu. Hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan ve Nazlı Can'ın "dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisleri istendi.

Seçil Erzan için istenen ceza 275 yıla çıktı

Savcılık, Erzan hakkında "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçundan düzenlediği iddianameleri, ana davanın görüldüğü İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderirken, Mahkeme de yeni iddianamelerin ana dosyayla birleştirilmesine hükmetti. Böylece davada 21 olan mağdur sayısı 26'ya yükselirken, Seçil Erzan için istenen ceza talebi de 69 yıldan 275 yıl hapis cezası talebine çıkmış oldu.

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