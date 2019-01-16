SDG Suriye'nin doğusunda IŞİD'in elindeki son köyü aldı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ülkenin doğusunda IŞİD kontrolündeki son yerleşim olan Bağuz köyünü ele geçirdi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre Bağuz'un düşmesiyle birlikte IŞİD'in kontrolünde sadece iki mezra kaldı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman, "Bağuz'da halen saklanan IŞİD mensuplarını bulmak için arama çalışmaları devam ediyor" diyerek, SDG'nin civardaki mezraya doğru ilerleyeceğini belirtti.

Gözlemevi ayrıca son 24 saatte aralarında 470 IŞİD mensubunun da bulunduğu, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 5 bine yakın kişinin bölgeyi terk ettiğini ve SDG kontrolündeki alanlara yöneldiği bilgisini verdi. Bu kişilerin yaklaşık 3 bin 500 kadarının teslim olduğu tahmin ediliyor.

Bölgeden ayrılan kişilerin SDG kontrolündeki onlarca kamyon tarafından tahliye edildiği belirtilirken, son iki mezranın da ele geçirilmesiyle IŞİD'in bölgedeki varlığının tamamen sona ermesi bekleniyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile SDG'nin Fırat Nehri'nin doğusunda ve kuzeyinde Eylül 2017'de başlattıkları operasyonlarda Gözlemevi'nin tahminlerine göre 27 binden fazla kişi eskiden IŞİD kontrolünde olan toprakları terk etti, 1800 kadar IŞİD'li de teslim oldu.

IŞİD'e karşı mücadele kapsamında ABD tarafından eğitilen ve silahlandırılan ve Arap ile Kürt birliklerinden kurulu SDG'nin ana unsurlarını Türkiye'nin PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü YPG oluşturuyor.

Koalisyon Menbiç saldırısı sonrası baskıyı arttırdı

Bağuz'un kontrol altına alınması ve Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgede IŞİD'in direniş gösterdiği son noktanın da ele geçirilmek üzere olması geçen haftaki Menbiç ve bu hafta başındaki Haseke saldırıları sonrası yaşandı.

16 Ocak'taki Menbiç saldırısında aralarında dört ABD vatandaşının bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetmişti. IŞİD'in üstlendiği saldırı, ABD'nin IŞİD'e karşı mücadele kapsamında liderlik ettiği koalisyonun Suriye'ye konuşlanmasından bu yana verdiği en büyük kayıp olarak kayda geçmişti. Yine IŞİD'in üstlendiği 23 Ocak'taki Haseke saldırısında da beş SDG mensubu hayatını kaybetmişti.

Bağdadi'nin yeri bilinmiyor

IŞİD'in lideri olan ve bir dönem kontrol ettikleri Irak'ın Musul kentinden 2014 yılında yayınladıkları tek video ile kendisini gösteren Ebubekir El Bağdadi'nin nerede olduğu ise halen bilinmiyor.

Hakkında, öldüğü yönünde defalarca söylenti yayılan El Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kayıtları çeşitli dönemlerde kamuoyu ile paylaşılmıştı. Kendisine ait olduğu öne sürülen son ses kaydı Ağustos 2018'de ortaya çıkmış ve IŞİD lideri "cihada devam" çağrısı yapmıştı.

DW,AFP,dpa/ÇÖ,GA

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