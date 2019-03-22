 SDG: Suriye′de IŞİD tamamen yok edildi | DÜNYA | DW | 23.03.2019

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DÜNYA

SDG: Suriye'de IŞİD tamamen yok edildi

SDG, ülkede IŞİD'in elindeki son bölge olan Bağuz'da denetimin ele geçirildiği duyuruldu. SGD Dışilişkiler Sorumlusu, IŞİD'e karşı elde edilen askeri zafere rağmen terörün yenilgiye uğratılması konusunda uyarıda bulundu.

ABD önderliğindeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının destek verdiği operasyon 9 Şubat'ta başlamıştı.

ABD önderliğindeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının destek verdiği operasyon 9 Şubat'ta başlamıştı.

Suriye'de, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SGD), IŞİD'in elinde kalan son toprak parçası olan Bağuz'da kontrolü sağladığı duyuruldu. SGD Basın Sözcüsü Mustafa Bali, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada, "Suriye Demokratik Güçleri, sözde halifeliğin tamamen yok edildiğini ve IŞİD'in toprak hakimiyetinin yüzde 100 yenilgiye uğradığını bildirir" ifadesini kullandı.

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SGD Dış İlişkiler Sorumlusu Abdülkerim Ömer ise Bağuz'da IŞİD'e karşı elde edilen askeri zafere rağmen terörün henüz yenilgiye uğratılmadığı konusunda uyarıda bulundu. Ömer, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, IŞİD'in Suriye'deki son kalesinde de kontrolün sağlanmasının uluslararası kamuoyununun uzun zamandır beklediği "tarihi bir an" olduğunu belirtti. Ömer, "Ancak bu terörü yendiğimiz anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

Askeri açıdan IŞİD'e darbe indirildiğini kaydeden Ömer, "Ancak DAEŞ kurtarılan bölgelerde hâlâ mevcudiyetini koruyor" dedi. IŞİD'in ideolojisinin hâlâ canlı olduğunu belirten Ömer, "DAEŞ yeni şekilde yeniden canlanabilir" uyarısında bulundu.

Operasyon 9 Şubat'ta başlamıştı

ABD önderliğindeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının destek verdiği operasyon 9 Şubat'ta başlamıştı. Operasyonu, YPG'nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri yürütmüştü. Operasyonun tamamlanması ile Suriye'de IŞİD'in kontrolünde olan bölge kalmadı.

ABD Başkanı Donald Trump da, dün yaptığı açıklamada, IŞİD'in Suriye'de yüzde 100 yenildiğini söylemişti.

IŞİD örgütü 2014 yılında Suriye ve Irak topraklarında güçlenmeye başlamıştı. Suriye'nin Rakka ve Irak'ın Musul kentlerini işgal eden örgüt, halifelik ilan etmiş, Suriye'nin büyük bölümünü ele geçirmişti. IŞİD ile mücadele için Eylül 2014'te ABD öncülüğünde uluslararası bir koalisyon oluşturulmuştu. IŞİD'in Irak'ın bazı bölgelerindeki hakimiyeti de Aralık 2017'de sona erdirilmişti. Irak ordusunun ülkede IŞİD'in kontrolünde olan son bölgede de denetimi ele geçirmesinin ardından, Başbakan Haydar el İbadi, IŞİD'e karşı ülkede zafer kazanıldığını ilan etmişti.

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IŞİD'den geriye kalan kimsesiz çocuklar

AFP,dpa,rtr/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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IŞİD'den geriye kalan kimsesiz çocuklar  

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