 Schulz: Erdoğan Almanyalı Türklere gurur hissi veriyor | ALMANYA | DW | 27.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Schulz: Erdoğan Almanyalı Türklere gurur hissi veriyor

SPD eski lideri Schulz, Almanya'da Erdoğan'a desteğin arkasında, ayrımcılık tecrübelerinin yattığını söyledi. Schulz, onur kırıcı olaylar yaşayan Almanyalı Türklerin kendilerini Erdoğan ile özdeşleştirdiğini belirtti.

Deutschland Schulz erklärt sofortigen Rückzug von der SPD-Spitze (Reuters/F. Bensch)

Sosyal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Martin Schulz, Almanyalı Türklerin çoğunun Türkiye'deki seçimlerde tercihlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanmalarının arkasındaki nedenlerden birinin, edindikleri ayrımcılık tecrübeleri olduğu kanısında. Düsseldorf'ta çıkan Rhenische Post gazetesine konuşan Schulz, Erdoğan'ın zaferinden sonraki kutlamaların "üç veya dört kuşaktır Almanya'da yaşayan ve Alman vatandaşı olan Türklerin hâlâ birçok alanda mağduriyete uğramalarına bir tepki" olduğunu söyledi. Birçok alanda hâlâ yeterli eşitliğin sağlanmadığına dikkat çeken Schulz, buna günlük hayatta karşılaşılan "Almanca da konuşuyor musunuz?" gibi soruları ve ev veya iş ararkan yaşanan haksızlıkları örnek gösterdi.

Almanya'da yaşayan birçok Türk'ün kendini Erdoğan ile özdeşleştirerek, Almanya'da yaşadıkları onur kırıcı olayları dengelediklerini söyleyen sosyal demokrat politikacı, Erdoğan'ın Almanyalı Türklere gurur hissi verdiğini belirtti. Almanya'daki son seçimlerde partisinin başbakan adayı olan Schulz, yine de insanların otoriter bir lideri kutlamalarının kolay kabul edilebilir bir durum olmadığını vurguladı. Seçim zaferinden sonra Erdoğan'ın daha da otoriter bir çizgi izleyeceği uyarısında bulunan Schulz, "Elindeki tüm imkanları kullanarak, tüm ülkeyi kendi çizgisine sokmaya çalışacağına hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Erdoğan'ın Almanya'daki oy oranı yüzde 64,7 oldu

Almanya'da bir milyon 400 bin civarında Türk seçmen bulunuyor. Essen'deki Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi'nin verilerine göre, 24 Haziran seçimlerinde yaklaşık 660 bin seçmen sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan bu seçmenlerin yüzde 64,7'sinin oyunu aldı. AKP ise yüzde 55,6 oy oranı ile Almanya'da en çok oy alan parti oldu. 

Almanya'da AKP, daha önceki yıllarda da seçimlerde en çok oyu alan parti olmuştu. Türkiye'de 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde Almanya'daki seçmenlerin yüzde 53,6'sı AKP'nin lehinde oy kullanmıştı. Geçen yıl 16 Nisan'da yapılan anayasa referandumunda Almanya'da "evet" oyu verenlerin oranı yüzde 63 olmuştu.

DW,epd/,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'daki AKP seçmenine AfD karşılaştırması

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Uyum Bakanı Stamp, Almanya'da Erdoğan'a oy veren seçmeni, sağ popülist AfD seçmeni ile karşılaştırarak, "aynı şekilde popülizme kandıklarını" savundu. (26.06.2018)  

Almanya’daki Türkler neden Erdoğan’ı seçiyor?

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’daki Türk seçmenin yüzde 64’ünün oyunu aldı. DW Türkçe’nin konuştuğu uzmanlara göre, Erdoğan’ın tercih edilmesinin farklı nedenleri bulunuyor. (25.06.2018)  

"Almanya'daki Türkler dışlanmış hissediyor"

Almanya’da yaşayan Türk seçmenlerin çoğunluğunun Anayasa değişikliği referandumunda ‘’Evet’’ demesinin yankıları sürüyor. Sandıktan çıkan sonuç, ülkede uyum tartışmalarını yeniden alevlendirdi. (19.04.2017)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Özdemir: Türkiye daha otoriter bir ülke olacak  

Benzer içerik

Präsidentschaftswahlen Türkei Erdogan

Canlı Anlatım-1: Erdoğan'dan zafer açıklaması 24.06.2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zaferini ilan etti. Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik geldi. CHP ise sonuçların manipüle edildiğini savunuyor.

Deutschland - Reaktionen auf die Wahlen in der Türkei in Hamburg

Almanya'daki AKP seçmenine AfD karşılaştırması 26.06.2018

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Uyum Bakanı Stamp, Almanya'da Erdoğan'a oy veren seçmeni, sağ popülist AfD seçmeni ile karşılaştırarak, "aynı şekilde popülizme kandıklarını" savundu.

Deutschland Erdogan Anhänger in Köln

Almanya’daki Türkler neden Erdoğan’ı seçiyor? 25.06.2018

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’daki Türk seçmenin yüzde 64’ünün oyunu aldı. DW Türkçe’nin konuştuğu uzmanlara göre, Erdoğan’ın tercih edilmesinin farklı nedenleri bulunuyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland, Berlin: Koalitionsgipfel im Kanzleramt (picture-alliance/dpa/B. von Jutrzcenka)

Koalisyon ortakları arasındaki mülteci krizi sürüyor

Almanya'da koalisyon ortakları CDU ve CSU arasında mülteci siyaseti yüzünden yaşanan kriz dün yapılan toplantıda da aşılamadı. Merkel, meseleye AB zirvesinde çözüm arayacak. CSU ise zirvenin sonucunu bekliyor. 

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, bu turnuvanın da favorilerinden. Daha önce dört kez kupaya uzanan Panzerler'in milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 