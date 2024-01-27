Scholz'tan antisemitizm ve ırkçılıkla mücadele çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 27 Ocak Uluslararası Holokostu Anma Günü vesilesiyle yayınlanan mesajında, vatandaşları Yahudi düşmanlığı ve ırkçılıkla daha kararlı biçimde mücadele etmeye davet etti. Video mesajında, "Bir daha asla', her gün için geçerli" diyen Başbakan, "27 Ocak bize 'antisemitzme, ırkçılığa ve insan nefretine karşı durun ve demokrasi için görünür ve duyulur olun' diye sesleniyor" ifadelerini kullanarak, vatandaşlardan Yahudi düşmanlığı, ırkçılık ve nefrete karşı tutum sergilemelerini istedi.

Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Başbakan Scholz, günümüz demokrasisinin temelinin, "Bir daha asla" ilkesine bağlı olduğunun da altını çizerek, "Dışlama ve haktan mahrumiyet mi? Bir daha asla! Irkçılık ideolojisi ve insanlık onurunu yok saymak mı? Bir daha asla! Diktatörlük mü? Bir daha asla" diye konuştu ve Almanya'da devletin birincil görevinin de bu olduğunu vurguladı. Scholz, "Bu sebepten antisemitizmin, terör propagandasının ve insanlık düşmanlığının her türüyle mücadele ediyoruz" dedi.

Başbakan Scholz, İslam ve göç karşıtı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi ile aşırı sağcıların, göçmenleri geldikleri ülkelere gönderilmesi planının ortaya çıkmasıyla başlayan aşırı sağ ve ırkçılık karşıtı protestoları da övdü. "'Bir daha asla', hepimizin uyanık olmasını şart koşuyor. Demokrasimiz tanrı vergisi değil, insan eliyle yapıldı. Ve demokrasimiz, onu desteklediğimizde güçlü. Ona saldırıldığında da (sahip çıkmak için) bize ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da sosyal medya paylaşım platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Nazi Almanya'sı dünyaya insanlığın en dip noktasını gösterdi. Geçmişimizden yola çıkarak sorumluluk almak ve bugüne yön vermek biz hayattakilerin sorumluluğu. 'Bir daha asla', şimdi!" ifadelerini kullandı.

Almanya'da son günlerde düzenlenen aşırı sağ karşıtı protesto gösterilerine Başbakan Scholz ile Dışişleri Bakanı Baerbock da katılmış ve destek vermişti Fotoğraf: Liesa Johannssen/REUTERS

Almanya genelinde anma etkinlikleri

Holokost'un tanıklarından 102 yaşındaki Yahudi Margot Friedländer de, Almanya'da artan antisemitik saldırılar karşısında endişe duyduğunu dile getirdi. Almanya birinci kamu radyo ve televizyon kanalı ARD'ye konuşan Friedländer, "O zamanlar da böyle başlamıştı. Bir daha yine böyle olacağını asla tahmin etmezdim" diyerek endişesini ifade etti. Özellikle Holokost'a tanık olanlar için bugün yaşanan aşırı sağcı ve antisemitik vakaların daha da ağır ve daha da üzüntü verici olduğunun altını çizen Friedländer, Almanların kendi geçmişine dair bilgisinin az olduğu eleştirisini de yöneltti.

27 Ocak 1945'te Sovyetler Birliği Kızıl Ordu askerleri, Nazilerin kurduğu Auschwitz-Birkenau toplama kampında hayatta kalmayı başaran esirleri kurtarmıştı. Söz konusu toplama kampında büyük bir kısmı Yahudi olamk üzere bir milyondan fazla insan katledilmişti. Bu vesileyle 27 Ocak, Uluslararası Holokostu Anma Günü olarak idrak ediliyor.

Nasyonal sosyalist Hitler rejimi, iktidara gelmesinden itibaren Yahudi soykırımı hedefi gütmüş, üstün Alman ırkı planlarını hayata geçirecek yasal düzenlemeler sonrasında da solcuları, LGBTİ+'ları, Romanları ve engellileri de yok etmeyi kapsayan soykırıma başlamıştı. Birleşmiş Milletler (BM) de 27 Ocak'ı 2005'ten Uluslararası Holokostu Anma Günü ilan etti. Bugün Almanya'da bu tarihe atfen "Bir daha asla" sloganıyla çok sayıda anma ve etkinlik düzenleniyor.

dpa / ETO,ET

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