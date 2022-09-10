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Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf ScholzFotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

"Enerji krizinin üstesinden geleceğiz"

1 saat önce

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin enerji krizine hazırlıklı olduğunu ve gelecek kışın üstesinden geleceğini bildirdi.

https://www.dw.com/tr/scholzdan-enerji-krizi-mesaj%C4%B1-%C3%BCstesinden-gelece%C4%9Fiz/a-63078066

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, her Cumartesi günü yayımladığı video mesajında bu hafta enerji krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan, enerji krizine ilişkin olarak "Üstesinden geleceğiz" mesajı verdi.

"Çok kritik bir dönem yaşıyoruz. Bunu sadece Ukraynalılar değil, Avrupa'da biz ve dünyada birçok kişi de her gün hissediyor" diyen Scholz, "ancak bu duruma hazırlıklıyız" dedi.

Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'nın doğal gaz sevkiyatını kesmesine hazırlıklı olduklarını kaydeden Scholz, aldıkları tedbirleri hatırlattı. Sıvı gaz ithal edebilmek için Almanya'nın kuzey kıyılarına terminaller inşa ettiklerini ve doğal gaz depoladıklarını belirten Scholz, ayrıca kömür yakıtlı termik santrallerin üretim kapasitesinden yararlandıklarını, gerektiğinde kullanılmak üzere iki nükleer santralin rezervde tutulacağını söyledi.

Rusya'nın doğal gazını Avrupa'ya ulaştıran Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım çalışmalarının ardından, hatta sızıntı olduğu gerekçesiyle gaz sevkiyatı askıya alınmıştı.

Alman hükümeti, konut, iş yerleri, okul gibi yerlerde ısıtma ihtiyacının oluşacağı 1 Kasım'a kadar doğal gaz depolarının yüzde 95'inin doldurulmasını hedefliyordu. Geçen Perşembe günü depolardaki doluluk oranı yüzde 87,2 olarak kaydedilmişti.

"Kimseyi yalnız bırakmayacağız"

Video mesajında "Kimseyi yalnız bırakmayacağız" diyen Scholz, enerji fiyatlarının ve enflasyonun artması nedeniyle 65 milyar euro hacminde yeni bir destek paketi açıkladıklarını da hatırlattı.

Ancak muhalefet partileri açıklanan destek paketini eleştiriyor. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, "Etkisi tartışmalı paketin eyaletlere yeni yük getireceğini" savundu. Sol Parti ise paketin dar gelirli insanlar için yetersiz olduğunu  belirtiyor.

AFP,dpa / JD, ET

 

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