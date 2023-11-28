Scholz'dan Alman halkına: Zor dönemlere hazır olun

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı hükümet açıklamasında vatandaşları Anayasa Mahkemesi'nin koronavirüs pandemisi sırasında olağanüstü hal mevzuatı kapsamında ödünç alınan harcanmamış fonların yeniden tahsisine ilişkin davada hükümet aleyhine verdiği kararının ağır sonuçlarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Scholz, Salı günü yaptığı açıklamada, "yeni bir gerçeklik" yarattığını belirttiği Anayasa Mahkemesi kararının "ülke için önemli ve geniş çaplı hedeflere ulaşmayı daha da zorlaştırdığını" söyledi.

Almanya'nın "muhtemelen daha önce hiç bu kadar yoğun ve şiddetli zorlanmalarla" karşı karşıya kalmadığını kaydeden Scholz, Anayasa Mahkemesinin, ödünç alınan harcanmamış fonların iklim fonuna tahsisinin yasal olmadığına hükmetmesinin, "federal ve eyalet düzeyinde mevcut ve gelecekteki tüm hükümetler için bütçe uygulamaları açısından ağır sonuçları" olacağını söyledi.

Başbakan, sosyal medyada yer alan yanıltıcı bilgiler nedeniyle tedirgin olan vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Federal Anayasa Mahkemesi'nin kararı günlük yaşamda, çocuk parası ya da eğitim bursu, emekli maaşı ya da konut yardımı alınıp alınmadığından tamamen bağımsız olarak hiçbir şeyi değiştirmeyecek" diye konuştu.

Elektrik ve gaz desteği kaldırılıyor

Scholz konuşmasında, enerji fiyatlarına uygulanan sübvansiyonların da önümüzdeki yılbaşından itibaren sona ereceğini kaydetti. Hükümet, artan enerji maliyetleri nedeniyle hanelere verilen elektriğin kilovat saat bedelini 40, doğal gazın kilovatını ise 12 sent ile sınırlandırmıştı.

Başbakan Olaf Scholz, Almanya genelinde elektrik ve gaz fiyatlarının, sübvanse edilen meblağların üst sınırlarının altında olduğunu belirterek, "Buna rağmen enerji fiyatları beklenmedik bir şekilde yeniden yükselirse, her zaman kısa sürede harekete geçebilecek durumdayız" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Federal Meclis Grubu'nun 197 üyesi, koalisyon hükümetinin 2021 bütçesinde yer alan toplam 60 milyar euro tutarındaki kredinin yeniden tahsis edilmesi ve iklimin korunması ve ekonominin modernleştirilmesi için kullanması planlarını anayasanın borç freni düzenlemesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

Alman Anayasa Mahkemesi, 15 Kasım tarihli kararında bu kredinin yeniden tahsis edilmesini anayasaya aykırı bularak "geçersiz ve hükümsüz" ilan etmişti. 2009 yılında Anayasa'ya dahil edilen borç freni düzenlemesi, Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 'acil durum istisnası' uygulamasıyla askıya alınmıştı. Ancak Mahkeme, iklim değişikliğiyle mücadelenin bu istisna kapsamına girmediğini belirterek bu nedenle hükümetin bu bütçeyi borçlanamayacağına hükmetmişti.

AFP / TY,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?