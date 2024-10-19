Scholz Türk vatandaşlarının vize şikâyetlerine hak verdi

Bir günlük çalışma ziyareti için İstanbul'a giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Dolmabahçe'de yer alan Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı yapıldı. İkili görüşmenin ardından birlikte öğle yemeği yiyen liderler, ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında "NATO müttefikimiz Almanya ile iki büyük devlet arasında olabilecek her alanda yoğun ilişkilere sahibiz" diyen Erdoğan, "Savunma sanayi ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak iş birliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu konuda değerli dostum Scholz'un gayretlerini takdirle karşıladığımı bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

"Almanya'nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle birlikte mücadele kararlılığına ulaştık" açıklamasında bulunan Erdoğan, bu alanda somut adım atılmasına dair beklentiyi Scholz ile paylaştığını söyledi.

"İsrail'in Gazze ve Filistin topraklarında uyguladığı soykırım ve Lübnan'daki saldırıları ele aldığımız bir diğer önemli bir başlıktı" ifadesini kullanan Erdoğan, "Acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerindeki gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden geleni yapmamız şart" diye ekledi. Erdoğan, "İsrail'in, Netanyahu'nun kafa yapısında, çok açık, net bu savaşı sadece belli bir dairede tutmak değil, yayma anlayışı var" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Vize şikâyetleri

Almanya Başbakanı Scholz ise basın toplantısındaki konuşmasına Türkçe olarak "Merhaba" diyerek başladı. Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılının kutlandığını hatırlatan Scholz, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Almanya Başbakanı Scholz Türk vatandaşlarına vize konusunda bir soruyu da yanıtladı. Scholz, Türkiye'deki Alman konsolosluklarının dünya genelinde en çok vize veren konsolosluklar olduğunu ancak dijitalleşme gibi tedbirlerle başvuruları yanıtlama sürecini hızlandırmak istediklerini söyledi. "Bunun gerekli" olduğunu belirten Scholz, Türk vatandaşlarının vize sorunlarıyla ilgili taleplerini "haklı istekler" olarak değerlendirdi. İş insanları, öğrenciler ve fuarlara katılan kişiler için vizenin çok önemli olduğunu kaydeden Scholz, büyükelçiliklerde ve konsolosluklarda çalışanlardan bunun öncelikli bir husus olduğunu bildiğini de sözlerine ekledi.

Eurofighter savaş uçakları

Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye'ye silah satışını da savundu. "Türkiye bir NATO üyesi ve bu nedenle de somut sevkiyatlar konusunda karar almamız gerekiyor" diyen Scholz, "Bu gayet doğal ve kısa bir süre önce bu yönde kararlarımız oldu. Buna yenileri de eklenecek" şeklinde konuştu. Alman hükümeti, kısa bir süre önce Türkiye'ye silah ihracatına onay vermişti.

Türkiye'nin satın almayı istediği Eurofighter savaş uçakları konusunda bir soruyu yanıtlayan Scholz, bu konuda daha projenin "başında" olunduğunu ifade ederek İngiltere'nin görüşmeleri sürdürdüğünü kaydetti. Eurofighter savaş uçakları, İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'nın oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Almanya Başbakanı Scholz Fotoğraf: Murad Sezer/REUTERS

"Suç işleyenler geri gönderilmeli"

Görüşmede ikili ilişkileri ele aldıklarını belirten Scholz, göç ve mülteciler konusunda Türkiye'nin önemli çabalar harcadığını belirtti. Scholz, Suriye'deki savaşın sonuçları ile başa çıkma konusunda Türkiye'ye desteklerinin süreceğini söyledi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında göç konusunda yürütülen iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirten Scholz, bu iş birliğinin sürdürülmesinin önemli olduğunun altını çizdi. Almanya'da suç işleyen Suriyelilerin geri gönderilmesi konusunda bir soruyu da yanıtlayan Scholz, Almanya'da suç işleyenlerin Afganistan'a gönderilmesinin "doğru" olduğunu söyledi. Şu an Suriye'ye sınır dışıların nasıl uygulanacağını değerlendirdiklerini kaydeden Scholz, "Suç işleyenler geri gönderilmeli. Koruma hakkından yararlanan birinin o toplumda suç işlemesi, hem Alman toplumu hem de diğer toplumlar için artık dayanılmaz bir durum" diyee konuştu.

İkili ilişkilerin yanı sıra dünyayı sınayan konularda da sıkı görüş alışverişinde bulunmanın çok önemli olduğunu belirten Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını "uluslararası hukukun bariz bir şekilde ihlali" olarak kınadıklarını söyledi. "Ülkelerimiz Ukrayna'nın yanında" diyen Scholz bu savaşın sona ermesini istediklerini de sözlerine ekledi.

Ortadoğu'daki kriz konusunda da Türkiye ve Almanya'nın farklı görüşlere sahip olmasının "bir sır" olmadığını ifade eden Scholz, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının Gazze'yi de bir felakete sürüklediğini söyledi. Scholz açıklamasında İsrail'in meşru müdafaa hakkına da vurgu yaptı. Ateşkes çağrısı yapan Scholz, bölgede "iki devletli çözümü" desteklediklerinin altını çizdi.

Düzensiz göçün önlenmesi ve Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı, Scholz ve Erdoğan'ın ikili görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen başlıklar arasında bulunuyordu.

Dün gece İstanbul'a giden Scholz, bugün Türkiye'den ayrılacak.

DW/JD,CÖ

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