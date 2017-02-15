Scholz: Putin'den pek çok gerçek saklanıyor

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ABD ve İngiltere'nin ardından Almanya da Rus lider Putin'in savaşın gidişatı ile ilgili kendi kurumlarınca yeterince bilgilendirilmediğini savundu. Başbakan Scholz, "Sonuç ne olursa olsun Rusya kazanan olmayacak" dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki savaşın gidişatıyla ilgili kapsamlı bilgiye sahip olmadığı görüşünü dile getirdi. Scholz, Alman NDR kanalına verdiği mülakatta, Putin'in yeterince bilgilendirilmediğine inandığını belirterek, kendi birimlerinin Putin'den, savaşta ölen Rus askerlerinin sayısı gibi önemli pek çok gerçeği sakladığını" kaydetti.
İngiliz istihbarat servisi GCHQ'nun Başkanı Jeremy Fleming de dün yaptığı açıklamada, Putin'in danışmanlarının ona gerçeği söylemekten korktuklarını iddia etmiş, ancak Kremlin'in yine de Ukrayna'daki yanlış hesaplamaların boyutunun farkında olması gerektiğini kaydetmişti.
Öncesinde ABD yönetimi de, istihbarat kaynaklarına dayanarak benzer açıklamalarda bulunmuştu. ABD kaynakları, Putin'in kendisini ordu tarafından kandırılmış hissettiğini ve Kremlin ile ordu üst yönetimi arasında gerginlik yaşandığını ileri sürmüştü. ABD yönetimi, Putin'in danışmalarından bazılarını görevden aldığı ve kendi kendini izole ettiğini savunmuştu. ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Danışmanlardan bazılarını görevden aldığı ya da ev hapsinde tuttuğuna dair işaretler var” demiş, ancak ellerinde "çok fazla somut delil bulunmadığını" da eklemişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NDR'de tamamı Pazar günü yayınlanacak söyleşide mevcut krizin sonucu ne olursa olsun Rusya'nın kazanan taraf olamayacağını da vurgulayarak, “Bu savaş sadece Ukrayna'yı değil, Rusya'nın geleceğini de yok ediyor” diye konuştu.
Scholz, barışçıl bir çözüme ulaşılamaması durumunda on yıllar boyunca Rusya ekonomisinin makul gelişme şansının da olmayacağını vurguladı.
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgalinde durum giderek kötüleştiriyor. Kızıl Haç, Ukrayna'da yaklaşık 18 milyon insanın insani yardıma ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e göre, savaş nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti. BM verilerine göre yaklaşık 3,9 milyon kişi Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalırken 6,5 milyon kişi de ülke içinde evini terk etti.
dpa,afp,epd/MK,BK
© Deutsche Welle Türkçe
Dikkatler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmesi umut edilen çevrim içi müzakerelere çevrilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın daha şiddetli saldırılarından endişe duyulduğunu açıkladı.
Uluslararası Af Örgütü, Rusya’nın Ukrayna’da ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef aldığını, kulanımı yasak misket bombalarını kullandığını açıkladı.