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PolitikaAlmanya

Scholz: Almanya'nın önündeki en büyük güçlük iş gücü açığı

3 saat önce

Almanya Başbakanı Scholz, iş gücü açığını önümüzdeki yıllarda ülkenin karşı karşıya kalacağı en büyük güçlük olarak nitelendirdi. Scholz sorunun çözümünde yabancı iş gücünün ülkeye çekilmesinin önemine de dikkat çekti.

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Scholz Almanya'yı bekleyen iş gücü açığı sorununa karşı uyarıda bulundu.Fotoğraf: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/picture alliance

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'da giderek büyüyen nitelikli iş gücü açığını, önümüzdeki yıllarda ülkenin karşı karşıya kalacağı en büyük güçlüklerden biri olarak nitelendirdi.

Thüringen eyaletinde yer alan Walterhausen'da bir işletmeyi ziyaret eden Scholz, burada yaptığı açıklamada, önümüzdeki on, yirmi hatta belki de otuz yılda her gencin iyi bir mesleki eğitime sahip olması için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan, ayrıca halihazırda istihdam edilenlerin de kendilerini mesleki anlamda geliştirmeleri için eğitim imkanlarının sunulması ve yurt dışından nitelikli iş gücünün ülkeye çekilmesinin de önemine dikkat çekti. Scholz, yakında yürürlüğe girecek olan yeni göç düzenlemesinin bu amaca yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti. Almanya'nın doğusundaki işsizlik sorununa işaret eden Scholz, iş gücü açığını zorluklarına rağmen "çözülebilir bir problem" olarak nitelendirdi.

Alman İşveren Dernekleri Birliği Başkanı Rainer Dulger, siyasileri ve kurumları yabancı işgücünü ülkeye çekmek için daha fazla çaba göstermeye çağırmıştı. Dulger, "Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası doğru yönde bir adım. Ancak çok daha fazlasının yapılması gerekiyor" diye konuştu.

KNA/SÖ,TY

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