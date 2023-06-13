Schengen vizeleri dijital oluyor

AB'de Schengen vize başvuru sürecinin dijital ortama taşınması konusunda siyasi mutabakat sağlandı.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin bu konuda ulaştıkları siyasi uzlaşmadan memnuniyet duyulduğunu duyurdu. Komisyon yayımladığı açıklamada, mevcut prosedürlerin hem vize başvurusunda bulunanlar hem de bu başvuruyu değerlendiren ülkeler açısından külfetli ve maliyetli olduğuna dikkat çekti, üzerinde mutabık kalınan yeni kurallar sayesinde Schengen vize sürecinin modernize edileceğini kaydetti.

Neler değişecek?

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'ndeki resmi onay süreçleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan yeni AB yönergesi, Schengen bölgesini ziyaret etmek için vize almak zorunda olan Türkiye gibi üçüncü ülkelerin vatandaşlarını ilgilendiriyor.

Yeni dönemde vize başvuruları konsolosluklarda ya da vize bürolarında yapılmayacak. Bunun yerine başvurular dijital ortamda, "AB online vize başvuru platformu" üzerinden yapılacak.

Vize başvurusunda bulunanlar bu platformda bir hesap açacak, kendilerinden istenen belgeleri buraya yükleyecek, başvurularına yanıt da, bu hesaba gelecek. İlk Schengen vizesi başvurusunda bulunanların konsolosluklara gitmesi gerekebileceği belirtiliyor.

Başvuranlar, hangi Schengen ülkesini ziyaret etmek istediklerine bakılmaksızın, tüm ülkeler için aynı vize ücretini ödeyecek.

Vizeler artık pasaporta basılmayacak, bunun yerine şifrelenmiş dijital vize (şifrelenmiş 2D-Barkod) verilecek.

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"Güvenliği arttırabilir ve seyahati kolaylaştırabiliriz"

AB, vizede dijitalleşmeyle aynı zamanda sahte vizelerle Schengen bölgesine seyahat edilmesinin önüne geçmeyi, sınır güvenliğinin güçlendirilmesini hedefliyor.

AB Dönem Başkanı İsveç'in Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard, yeni kuralların Schengen bölgesinin güvenliğini arttıracağını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ise, Salı günü varılan siyasi anlaşmanın önemli olduğunu vurguladı, "Bu uzlaşı Avrupa vize politikasının dijital çağa taşınmasına yardımcı olurken aynı zamanda daha güvenli ve sahteciliğe karşı daha az savunmasız hale gelmesini sağlayacaktır. Schengen vize başvuru prosedürünü modernize edip dijitalleştirerek maliyetleri azaltabilir, güvenliği arttırabilir ve seyahati kolaylaştırabiliriz" diye konuştu.

"Sahtecilikle mücadeleye yardımcı olacak"

Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu üyesi Yiva Johansson ise vize sisteminde güvenlik ve verimliliğin öncelikli olması gerektiğini kaydetti.

"Dijital vize ve online başvuru platformu ile hem güvenliği hem de verimliliği garanti altına alabiliriz" diyen Johansson, "Üzerinde mutabık kalınan düzenleme sahtecilikle mücadeleye yardımcı olacak, bizi sahtecilikten koruyacak ve süreci basitleştirerek hem yolculara hem de Avrupa Birliği'ne fayda sağlayacaktır" dedi.

Schengen bölgesi, İrlanda, Bulgaristan, Romanya ve Kıbrıs dışında 27 üye ülkeyi kapsıyor. AB, yaklaşık 60 ülke vatandaşına birliğe vizesiz seyahat imkanı tanıyor.

DW/ DA, TY

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