Schäuble: Seçimlere yurtdışından dezenformasyonla müdahale tehlikesi var

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlere yurtdışından müdahale edilebileceği uyarısında bulundu.

Alman haber ajansı dpa'ya bir mülakat veren Schäuble "Tehlike oldukça büyük" dedi. "Sahte haberlerle nelerin yapılabildiğini biliyoruz. Ve başka ülkelerdeki seçim deneyimlerinden biliyoruz ki ciddi bir propaganda savaşı yürütülüyor" diyen Schäuble saldırıların nereden geldiğinin her zaman açık olmadığını söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçi "Olağan şüpheliler suçlamaları her zaman geri çeviriyor, oldukça net izler olsa dahi" diye konuştu.

Russia Today

"Nüfusun bir kısmı yabancı medya üzerinden bilgileniyor"

Schäuble "Beni ciddi biçimde endişelendiren nüfusun oldukça büyük bir kesiminin her ne kadar topluma entegre olsalar da kısmen ya da ağırlıklı olarak yabancı medya üzerinden bilgileniyor olması" dedi.

Yabancı medyayı takip etmenin meşru olduğu kaydını koyan Schäuble, Russia Today'i örnek vererek, kanalın "medya özgürlüğünün temel ilkeleriyle kısmen uyumlu sayılabilecek bir yayın kuruluşu olmadığını" söyledi. Federal Meclis Başkanı Schäuble "Rusya ya da Türkiye gibi ülkelerdeki basın özgürlüğünün durumu Almanya'daki seçmenler üzerinde etkili oluyor" dedi.

Bu konuda ne yapılabileceği sorusuna verdiği yanıtta Schäuble "Buna toplumsal olarak karşı koymak kolay değil" diyerek sosyal medyada Rusça yazan etkin isimler aracılığıyla kullanıcıların manipülasyon ve propagandanın tehlikeleri üzerine bilgilendirilebileceğini söyledi.

Schäuble ayrıca Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil olmak üzere Rus yetkililere ikili ilişkilerde işbirliğinin artması için bu tutumdan vazgeçilmesinin ifade edilmesi gerektiğini belirtti.

49 yıl aralıksız federal milletvekili olan, içişleri ve maliye bakanlıkları görevinde de bulanan 78 yaşındaki Wolfgang Schäuble 26 Eylül 2021 tarihindeki seçimlerde partisi CDU'dan yeniden aday olacak.

dpa / EC, HT

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