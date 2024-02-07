Savunma Bakanı Güler Erbil'de IKBY liderleriyle görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erbil'deki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yaptığı paylaşımda, Neçirvan Barzani ile yapılan görüşmede "terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu" bildirdi.

IKBY Başkanlığından yapılan açıklamayı aktaran Erbil merkezli Rudaw haber sitesi ise "bölgede barış ve istikrarın korunması ve ayrıca sınır güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile iş birliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, Ortdoğu'daki çatışmaların yayılmasını önlemek için çok yönlü çabalara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildiğini" belirtti.

Haberde, "Türkiye'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin ortak çıkarlar ve iyi komşuluk temelinde geliştirilmesine değinilen görüşmede ayrıca terörle mücadelede konusunda yaşanan gelişmeler, bölgedeki IŞİD tehdidi ve ortak çıkarları ilgilendiren bazı konular da ele alındı" denildi.

Rudaw: Güler, Erbil saldırısına tepki gösterdi

Milli Savunma Bakanlığı, Mesrur Barzani'yle yapılan görüşmenin içeriğine dair bir açıklamada bulunmadı.

Rudaw ise IKBY Başbakanlığının açıklamasını aktardığı haberinde, bu görüşmede "Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgenin güvenliği ile istikrarı için koordinasyon ve ortak iş birliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldığını" ve Güler'in Erbil'e geçen ay İran Devrim Muhafızları tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiğini bildirdi. Rudaw, Milli Savunma Bakanı Güler'in, "bu saldırının hiçbir haklı gerekçesi olmadığını söylediğini" belirtti.

İran Devrim Muhafızları 15 Ocak'ta IKBY'nin başkenti Erbil'de İsrail gizli servisi Mossad'ın merkezinin bulunduğunu iddia ettiği bir bölgeye balistik füze saldırısı düzenlemişti. Hem Bağdat hem de Erbil yönetimi İran'ın bu iddiasını yalanlamıştı. Irak, tanınmış bir Kürt iş insanı ve bebeği dâhil dört kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından Tahran Büyükelçisi'ni de geri çağırmıştı.

Rudaw, Mesrur Barzani'nin ise Güler'le görüşmesinde "Kürdistan Bölgesi'nin iyi komşuluk ve ortak çıkarlara dayalı ikili ilişkileri geliştirme konusundaki arzusunu yinelediğini" ve "Kürdistan Bölgesi'nin bölgede her zaman güvenlik ve istikrar unsuru olmaya devam edeceğini kaydettiğini" bildirdi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Güler ile Mesud Barzani arasındaki buluşmanın ardından yaptığı paylaşımda "Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulurken, Bakan Yaşar Güler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti" ifadelerine yer verdi.

DW / CÖ,ET

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