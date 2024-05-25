Savcılıktan Uribe'ye ağır suçlamalar

Kolombiya'da savcılık, eski devlet başkanı Alvaro Uribe'yi hakkında dolandırıcılık şüphesi ve tanıklara rüşvet verdiği suçlamalarıyla iddianame hazırladı. Savcı Gilberto Villareal, Uribe'nin "işlenen suçları gizlemeleri için bu suçlara tanıklık eden bazı kişilere nakit para verdiğinden ya da farklı avantajlar sağladığından" kuşkulanıldığını dile getirdi. Savcılık, Eski Devlet Başkanı Uribe'nin sağcı paramiliter gruplarla muhtemel ilişkilerine dair soruşturma kapsamında daha önce bazı tanıkların ifadelerini almıştı.



Hâkim Sandra Liliana Heredia savcılığın hazırladığı iddianameyi kabul ederek başkent Bogota'da görülen davada Alvaro Uribe'nin "sanık statüsü kazanmasına" hükmetti.

Ülke tarihinde eski bir devlet başkanı aleyhine görülen ilk ceza davasında mahkeme, suçlu bulması halinde halinde Uribe'yi 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırabilecek. Uribe'nin avukatları ise, savcılığın iddialarına ilişkin açıklamalarında, Eski Devlet Başkanı'nın sadece doğruyu söyleyeceklerinden emin olmak için tanıklarla iletişime geçtiğini savundu.

Duruşmaya uzaktan sanal olarak katılan 71 yaşındaki Uribe ise hakkındaki suçlamalara cevaben, "Ben yalnızca itibarımı korumak istedim" ifadelerini kullandı. Uribe ayrıca, hakkında delil toplamak için yasalara aykırı olarak telefonlarını dinleyen hâkimlerin ve rakiplerinin tasarladığı bir komplonun kurbanı olduğunu öne sürdü. Eski Devlet Başkanı, hukuki sürece dair geçen ay yaptığı açıklamada da, bunun "kişisel düşmanlıklar" ve "siyasi intikam" motivasyonu ile, herhangi bir kanıt olmaksızın ortaya konan "politik bir zulüm" olduğunu savunmuştu.

Uribe'nin FARC ile sert mücadelesi

2002-2010 yılları arasında Kolombiya Devlet Başkanı olarak görev yapan Alvaro Uribe, günümüzde hala ülkenin en etkili muhafazakar politikacılarından biri konumunda. Uribe, görev süresi boyunca Marksist-Leninist gerilla örgütü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri - Halk Ordusu'na (FARC) karşı sert bir mücadele vermişti.

Gustavo Petro Fotoğraf: Fernando Vergara/AP/picture alliance

Alvaro Uribe hakkında görülen davanın sebebi ise 2012 yılında yaşanan siyasi bir skandal. Uribe o dönem, ülkesinin sol görüşlü senatörlerinden Ivan Cepeda hakkında, gerçek olmayan tanık ifadeleriyle şahsını paramiliter gruplarla ilişki halinde göstermek ve komplo kurmaktan şikayetçi olmuştu. Ancak dosyayı inceleyen Kolombiya Yüksek Mahkemesi, Cepeda hakkında değil, tanıkları bir siyasi rakibine karşı manipüle ettiği gerekçesiyle Uribe hakkında dava başlatmıştı. Tanıkların Uribe tarafından etki altına alınmaya çalışılması ile ilgili soruşturma 2018 yılında başlamış ve yeni Başsavcı Luz Camargo'nun Mart ayında, sol görüşlü Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro döneminde göreve gelmesiyle birlikte davalar ivme kazanmıştı. Kolombiya'nın ilk solcu devlet başkanı olan Petro, Alvaro Uribe'nin de en büyük siyasi rakiplerinden biri olarak tanınıyor.

Uribe hakkında, aralarında Arjantin'de görülenin de olduğu, devam eden başka soruşturmalar da var. Bu soruşturmaların bazıları sağcı paramiliter örgütlerin solcu gerillalara karşı verdiği mücadele ile ilgili. Uribe'nin devlet başkanlığı yaptığı dönemde Kolombiya'da yaşanan katliamlarda, binlerce insan öldürülmüş ya da kaçırılmıştı.

AFP / ET,EC

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