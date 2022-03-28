Savaşın yol açtığı insani felaket ağırlaşıyor

Rusya'nın Ukrayna’yı işgalinin yol açtığı insani felaketin boyutları ağırlaşıyor.

Ukrayna Parlamentosu’nun İnsan Hakları Sorumlusu Ljudmyla Denissova, savaşın başlamasından bu yana en az 143 çocuğun hayatını kaybettiğini, 216 çocuğun da yaralandığını açıkladı.

Gerçekte bu rakamların daha yüksek olduğunu tahmin ettiklerini kaydeden Denissova, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan işgali ve saldırılarının sürmesi nedeniyle tüm bölgelere erişimin olmadığını, güvenilir veriler toplayamadıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Rusya’nın saldırısı ile başlayan savaşın yaklaşık 4 milyon 300 bin çocuğun yerinden edilmesine yol açtığını, 1 milyon 800 bin çocuğun Ukrayna’ya komşu ülkelere kaçarak sığındığını açıklamıştı.

BM, savaşta bin 119 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 780 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı. Ancak ağır çatışmaların yaşandığı kent ve bölgelerden güvenilir verilerin edinilemediğine işaret ediliyor, gerçekte hayatını kaybeden sivillerin sayısının daha yüksek olduğundan yola çıkıldığı belirtiliyor.

Savaştan kaçan Ukraynalılar Avrupa ülkelerine sığınıyor

Savaşın Avrupa’da yol açtığı sığınmacı krizinin boyutları da ağırlaşıyor.

Polonya, Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin başlamasından bu yana savaştan kaçan 2 milyon 300 bini aşkın kişinin ülkeye sığındığını açıkladı.

Sadece pazar günü sınırdan yaklaşık 27 bin kişinin geçtiği belirtildi. Öte yandan savaşın başlamasından sonra Polonya’dan Ukrayna’ya 352 bin kişinin giriş yaptığı bilgisi de paylaşıldı. Polonya makamlarına göre bu kişilerin büyük çoğunluğunu, ülkelerine dönen Ukrayna vatandaşları oluşturuyor.

Polonya’ya sığınanların kaçının ülkede kalmaya devam ettiği, kaçının diğer ülkelere gittikleri konusunda da henüz resmi bir veri yok.

Almanya’ya gelen Ukraynalıların sayısı artıyor

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, son bir haftada ülkeye 20 bin Ukraynalının geldiğini, böylelikle savaşın başlamasından bu yanan Almanya’ya sığınan kayıtlı Ukraynalının sayısının 272 bin 338 kişiye ulaştığını açıkladı.

Bu verinin sadece kayıt yaptıran sığınmacıların sayısını yansıttığına dikkat çeken sözcü, Almanya’ya sığınan Ukraynalıların oranının bundan çok daha yüksek olduğunu aktardı.

Kayıt tartışması

Savaştan kaçarak Almanya’ya gelen Ukraynalıların Almanya’da kayıt yaptırması bir zorunluluk değil. Ukrayna pasaportuna sahip olanlar, AB içerisinde 90 gün boyunca diledikleri gibi hareket edebiliyor.

Devlet hizmetlerinden yararlanmak istemeleri halinde ise kayıt yaptırmak zorundalar.

Almanya Kentler ve Belediyeler Birliği Başkanı Gerd Landsberg ise Handalsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna’dan gelen tüm sığınmacıların kayıt yaptırmasından yana olduklarını söyledi.

Savaştan kaçarak Polonya’ya sığınan çocuklar tren garında uyuyor.

Landsberg, bu sayede Ukraynalıların sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimlerinin kolaylaşıp, hızlandırılabileceğine işaret etti.

Almanya’ya sığınan Ukraynalıların sayısının yüksek olduğunu, kayıt işlemlerinin bu koşullar altında kolay olmayacağının da farkında olduklarını söyleyen Lansberg, yine de bunun mümkün kılınmasına dönük düzenlemeler yapılmasını istediklerini aktardı, tren istasyonlarında kayıt merkezleri oluşturulmasını önerdi.

Muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) de sığınmacılar için kayıt merkezleri oluşturulmasını önermişti.

Ancak Sosyal Demokrat partili İçişleri Bakanı Nancy Faeser, vize alma yükümlülüğü bulunmayan Ukraynalıların Almanya’ya giriş yapabildiklerini, ayrıca sığınmacılarla birlikte ülkeye giriş yapmayı planlayan teröristler olduğu yönünde herhangi bir bilgi bulunmadığı için de kayıt yapma zorunluluğu getirilmesine karşı olduğunu açıklamıştı.

AB’de kota tartışması

Ukraynalı sığınmacıların AB ülkeleri arasında paylaşımı ile ilgili tartışmalar da devam ediyor.

27 üye ülkenin içişleri bakanları bugün Brüksel’de konuyu masaya yatıracak.

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, Avrupa’da sığınmacıların paylaşımı konusunda kota belirlenmesinden yana olduğunu açıklamıştı.

AFP, dpa, epd/ DA, TY

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