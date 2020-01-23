 Sarkozy rüşvet vermekten hakim karşısında | AVRUPA | DW | 23.11.2020

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AVRUPA

Sarkozy rüşvet vermekten hakim karşısında

Fransa'nın savaş sonrası tarihinde ilk kez eski bir cumhurbaşkanı hakim karşısına çıktı. Nicolas Sarkozy'nin rüşvet vermek suçlamasıyla Paris'te yargılanmasına başlandı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, rüşvet vermek ve yargıyı yasadışı şekilde etkilemeye çalışmak suçlamalarıyla bugün hakim karşısına çıktı. Hakkında 10 yıla kadar hapis ve yaklaşık 1 milyon euro da para cezası istenen Sarkozy, yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakkındaki suçlamaları geri çevirerek davayı da "skandal" olarak nitelendirdi.

Sarkozy, davada avukatı Thierry Herzog ile birlikte yargılanıyor. 

Sarkozy neyle suçlanıyor?

Fransa'nın savaş sonrası tarihinde yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkan ilk cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, 2014 yılının başlarında avukatı aracılığıyla eski başsavcı Gilbert Azibert'ten hakkındaki bir soruşturmayla ilgili gizli bilgileri istediği ve bunun karşılığında da Azibert'e Monaco Prensliği'nde istediği göreve getirilmesi için yardımcı olmayı teklif ettiği iddia ediliyor.

Sarkozy  hakkındaki suçlamalar , avukatlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin dinlenmesi sonucu ortaya çıkmıştı. 

Davaya konu alan eski savcı Gilbert Azibert ise sağlık sorunu nedeniyle duruşmaya katılmadı. Azibert'in yokluğu nedeniyle kısa süren duruşma kısa sürdü, mahkeme heyeti davayı 10 Aralık tarihine erteledi.

Sarkozy, Kaddafi ile birlikte

Sarkozy, Kaddafi ile birlikte

Sarkozy hakkındaki diğer suçlamalar

Ancak bu, Sarkozy hakkında yürütülen tek yargı süreci değil. Hakkında başka soruşturmalar da yürütülen Sarkozy, 2012 yılındaki seçim kampanyasının yasadışı şekilde finanse edildiği ve ayrıca 2007 yılında da Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'den seçim kampanyası için mali yardım aldığı suçlamalarıyla karşı karşıya.

Sarkozy, 2007 - 2012 yılları arasında Fransa'nın cumhurbaşkanıydı.

AFP,dpa/HS,TY

 

©Deutsche Welle Türkçe

 

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