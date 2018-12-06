 Sarı Yeleklilerin eylemlerinin faturası 1 milyar euro | AVRUPA | DW | 07.12.2018

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AVRUPA

Sarı Yeleklilerin eylemlerinin faturası 1 milyar euro

Fransa'da akaryakıt zammını protesto için başlatılan eylemler Noel öncesi alışveriş sezonunu vurdu. Fransız perakendecilerin kaybı 1 milyar euroya ulaştı.

Gelbwesten-Protest in Paris (Reuters/S. Mahe)

Fransa'da akaryakıt zammını protesto eden Sarı Yeleklilerin, haftalardır süren eylemleri Fransız perakendecileri vurdu. Fransız perakendeciler, eylemlerin başladığı 17 Aralık'tan bu yana yaklaşık bir milyar euro gelir kayıp yaşadıklarını açıkladı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülke geneline yayılan protestolar nedeniyle akaryakıt zamlarını geri çekti. Ancak protestoların devam edebileceği belirtiliyor. (06.12.2018)

Fransa'da Sarı Yeleklilerin haftasonu yapacağı eyleme karşı yoğun güvenlik önlemi alındı. Ülke çapında 89 bin kişilik bir güvenlik ekibi görev yapacak. (06.12.2018)

Açıklama, Fransız Perakendeciler Federasyonu tarafından yapıldı. Carrefour ve Casino gibi süpermarket zincirlerini barındıran Federasyon, en yoğun tüketim sezonlarından biri olan Noel'deki sezonunun eylemlerden etkilenebileceği uyarısında bulundu. Eylemler nedeniyle Noel dönemindeki satış beklentisinde yaklaşık yüzde 30 ila yüzde 40'lık bir düşüş beklendiği belirtiliyor.

Gözler Sarı Yeleklilerin yarınki eyleminde

Sarı Yeleklilerin Cumartesi günü başkent Paris'te yapacağı eylemler nedeniyle kentin birçok noktasında dükkanlar kapalı olacak. Çok sayıda dükkan vitrinlerini korumak için önlem alıyor. Geçen haftaki gösterilerde bazı vitrin camları indirilmiş, bazı dükkanlar yağmalanmıştı. 

Gösteriler sırasında çıkabilecek şiddet olaylarına karşı geniş güvenlik önlemi alındı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe haftasonu ülke çapında 89 bin güvenlik görevlisinin mesai yapacağını söyledi. Philippe, başkent Paris'te güvenliği sağlamak için 8 bin kişilik bir ekibin görevlendirildiğini açıkladı. Jandarmaya ait 10 zırhlı aracın Paris'teki eylemler sırasında kullanılacağı belirtildi.

Sarı Yeleklilerin geçtiğimiz haftaki eylemi sırasında Paris'te yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı

Sarı Yeleklilerin geçtiğimiz haftaki eylemi sırasında Paris'te yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı

Güvenlik önlemleri çerçevesinde Paris'teki bazı turistik noktaların kapalı olacağı açıklandı. Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi ve Eiffel Kulesi'ne ziyaretçi alınmayacak. Ayrıca, Fransız futbol ligindeki altı maç ertelendi.

17 Kasım'da başlayan eylemlerde dört kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen eylemler milyonlarca euroluk maddi hasara neden olmuştu. Eylemler nedeniyle hükümet akaryakıt zammı planını rafa kaldırmıştı.

AP,rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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