 Sarı Yeleklilere karşı 89 bin kişilik güvenlik önlemi | AVRUPA | DW | 06.12.2018

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AVRUPA

Sarı Yeleklilere karşı 89 bin kişilik güvenlik önlemi

Fransa'da Sarı Yeleklilerin haftasonu yapacağı eyleme karşı yoğun güvenlik önlemi alındı. Ülke çapında 89 bin kişilik bir güvenlik ekibi görev yapacak.

Sarı Yeleklilerin eylemi 17 Kasım'da başlamıştı

Sarı Yeleklilerin eylemi 17 Kasım'da başlamıştı

Akaryakıt zammını protesto amacıyla Sarı Yeleklilerin başlattığı eylemler karşısında Fransa hükümeti güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe haftasonu düzenlenecek eylemler sırasında ülke çapında 89 bin güvenlik görevlisinin mesai yapacağını söyledi. Philippe, başkent Paris'te güvenliği sağlamak için 8 bin kişilik bir ekibin görevlendirildiğini açıkladı. TF1 televizyonuna konuşan Philippe, "Amaçları protesto etmek değil yıkmak olan insanlarla karşı karşıyayız ve onlara hüküm sürme izni vermeyecek araçlara sahibiz" diye konuştu.  

Zırhlı araçlar devrede

Haftasonu düzenlenecek eylemlerde 2005 yılında Paris'in banliyölerinde çıkan olaylardan sonra ilk kez zırhlı araçların kullanılacağı da bildirildi. Philippe, jardarmaya ait 10 zırhlı aracın görevlendirileceğini söyledi.  

Güvenlik önlemleri çerçevesinde Paris'teki bazı turistik noktaların kapalı olacağı açıklandı. Louvre Müzesi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, müzenin Cumartesi günü kapalı olacağını duyurdu. Yılda 8 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği müze yakınlarındaki Tuileries Bahçesi de kapalı tutulacak. Eiffel Kulesi'nin de ziyarete kapalı olacağı bildirildi.

Geçtiğimiz Cumartesi düzenlenen eylemler sırasından yüzden fazla kişi gözaltına alınmıştı

Geçtiğimiz Cumartesi düzenlenen eylemler sırasından yüzden fazla kişi gözaltına alınmıştı

Fransa'da haftalardır devam eden akaryakıt zammı karşıtı protestoları sonucunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zammı geri çektiği bildirilmişti. Zamların 2019 yılı bütçesinde yer almayacağı açıklanmıştı.

17 Kasım'da başlayan eylemlerde dört kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen eylemler milyonlarca euroluk maddi hasara neden olmuştu.

rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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