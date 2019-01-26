 Sarı Yelekliler on ikinci kez sokaklarda | AVRUPA | DW | 02.02.2019

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AVRUPA

Sarı Yelekliler on ikinci kez sokaklarda

Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemleri Paris'in başını çektiği bir grup kentte üst üste on ikinci haftasında da sürüyor. Fransız yargısı Cuma günü polisin eylemlerde plastik mermi kullanmasına yeşil ışık yakmıştı.

Frankreich Gelbwesten | Protest in Paris (Reuters/P. Wojazer)

Sarı Yelekliler eylemlerinde sakatlanan Jerome Rodrigues bu hafta da sokakta

Fransa'da Sarı Yeleklilerin Macron hükümetinin ekonomi politikalarına karşı düzenlediği protesto eylemleri üst üste on ikinci hafta sonu da devam ediyor.

Cumartesi günü Paris'in yanı sıra diğer bazı kentlerde de protestolar düzenleniyor.

Frankreich Gelbwesten | Protest in Paris (Getty Images/AFP/Z. Abdelkafi)

Sarı Yelekliler "Zulme karşı birleşik ve onurlu" pankartı taşıyor

Bu hafta sonu Paris'te sokağa çıkan eylemcilerin temel mesajı, polisle girilen çatışmalarda yaralanan Sarı Yeleklileri onurlandırmak. Eylemciler, protestolar başladığından bu yana yaralanan kişilerin fotoğraflarını taşıdı.

Cuma günü Fransız insan hakları örgütü LDH ve CGT sendikasının plastik merminin yasaklanması için Devlet Konseyi'ne yaptığı başvuru reddedilmişti. Böylece yargı, polisin Sarı Yeleklilerin eylemlerinde plastik mermi kullanmayı sürdürmesine yeşil ışık yakmıştı.

Frankreich Gelbwesten | Protest in Paris (Reuters/P. Wojazer)

Sarı Yelekliler eylemlerde yaralananların fotoğraflarını taşıyor

Devlet Konseyi'nin gerekçeli açıklamasında "Göstericilerin büyük ölçüde şiddete eğilimli olması, güvenlik güçlerinin bu silahları kullanmasını gerekli kılıyor" ifadelerine yer verilmişti.

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Aktivistler ise polisin, düzenlemelere aykırı olarak göstericilerin kafasına ve gözüne hedef aldığını öne sürüyor ve şu ana kadar en az 20 kişinin gözüne plastik mermi isabet ettiğini iddia ediyor.

Sarı Yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018 tarihinde başlamıştı. Fransız hükümetinin aktardığı verilere göre, eylemler kapsamında şu ana kadar yaklaşık 2 bin kişi yaralandı. Bunların en az dördünün ciddi derecede göz yaralanması geçirdiği kaydedildi. Aynı zamanda 10 kişi de Sarı Yeleklilerin eylemleriyle bağlantılı olarak yaşamını yitirdi.

DW,AP/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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