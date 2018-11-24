 ″Sarı yelekliler″ Brüksel’de polis araçlarını ateşe verdi | AVRUPA | DW | 30.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

"Sarı yelekliler" Brüksel’de polis araçlarını ateşe verdi

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan “Sarı yelekliler”in protesto hareketi Belçika’ya sıçradı. Gösteride iki polis aracı ateşe verilirken, 60 kişi gözaltına alındı.

Belgien „Gelbwesten“-Proteste in Brüssel - Demonstration gegen Steuererhöhung auf Diesel u Benzin (picture alliance/dpa/Sputnik)

Belçika'nın başkenti Brüksel'de akaryakıt zammını ve kötü hayat şartlarını protesto etmek için "Sarı yelekliler”in düzenlediği gösteride polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Yüzleri maskeli kişiler polise taş, havai fişek ve yol işaret levhalarını fırlatırken, polis göstericilere basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. Gösteri sırasında iki polis aracı da ateşe verildi.

Belgien „Gelbwesten“-Proteste in Brüssel - Demonstration gegen Steuererhöhung auf Diesel u Benzin (picture-alliance/dpa/E. Lalmand)

Alman haber ajansı dpa muhabirinin verdiği bilgiye göre olay Avrupa Komisyonu binasının sadece birkaç yüz metre ilerisinde meydana geldi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Belçika polis sözcüsü 60 kişinin gözaltına alındığını, söz konusu kişilerin üzerinde maket bıçağı, sis bombası ve göz yaşartıcı bomba gibi tehlikeli maddelerin ele geçirildiğini söyledi.

Belgien „Gelbwesten“-Proteste in Brüssel - Demonstration gegen Steuererhöhung auf Diesel u Benzin

Avrupa Birliği binalarının bulunduğu bölgede düzenlenen gösterinin sabah 10:30 sularında barışçıl bir biçimde başladığı kaydediliyor. Polisin verdiği rakamlara göre yaklaşık 500 kişinin katıldığı gösteride kalabalığın polis kordonu altında bulunan resmi binalara yaklaşmaya çalıştığı ve başkentte trafiğin üç saat boyunca felç olduğu ifade ediliyor.

Belgien „Gelbwesten“-Proteste in Brüssel - Demonstration gegen Steuererhöhung auf Diesel u Benzin (picture-alliance/dpa/E. Lalmand)

Belçika Başbakanı Charles Michel de Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla güvenlik güçlerine destek vererek faillerin cezalandırılacağını söyledi. Başbakan Yardımcısı Jan Jambon ise, "Vatandaşı ve toplumu korumak için her gün işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan polise akıl almaz bir şiddet. Rezillik" ifadelerini kullandı.

Fransa’da Kasım ayının ortasından bu yana akaryakıt zamlarını ve hükümetin reform politikalarını protesto etmek için sarı yelek giyen göstericiler tarafından protesto gösterileri düzenleniyor. Fransa'da sürücülerin reflektörlü sarı yelekleri araçlarında bulundurması zorunlu.

AFP,dpa/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Paris’te Sarı Yelekli göstericilere polis müdahalesi

Paris’te akaryakıt fiyatlarına zammı protesto için “Sarı Yeleklilerin” düzenlediği gösteriye polis müdahale etti. Olaylarda yaralanan olmadığı, altı kişinin gözaltına alındığı belirtildi. (24.11.2018)  

Fransa'da "Sarı Yelekliler" akaryakıt zammını protesto etti

Fransa'da otoyolları kapatan binlerce "Sarı Yelekli" eylemci akaryakıt zammına tepki gösterdi. Savoie'de otomobilin çarptığı bir gösterici hayatını kaybederken, ülke genelindeki olaylarda en az 47 kişi de yaralandı. (17.11.2018)  

Benzer içerik

Gilets jaunes Proteste gegen Erhöhung der Benzinpreise in Frankreich

Paris’te Sarı Yelekli göstericilere polis müdahalesi 24.11.2018

Paris’te akaryakıt fiyatlarına zammı protesto için “Sarı Yeleklilerin” düzenlediği gösteriye polis müdahale etti. Olaylarda yaralanan olmadığı, altı kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Frankreich Albertville Proteste gegen steigenden Benzinpreis

Fransa'da "Sarı Yelekliler" akaryakıt zammını protesto etti 17.11.2018

Fransa'da otoyolları kapatan binlerce "Sarı Yelekli" eylemci akaryakıt zammına tepki gösterdi. Savoie'de otomobilin çarptığı bir gösterici hayatını kaybederken, ülke genelindeki olaylarda en az 47 kişi de yaralandı.

USA Mohammed bin Salman, Kronprinz Saudi-Arabien & Donald Trump in Washington

SZ: Trump rengini belli etmek zorunda 19.11.2018

ABD Başkanı Trump’ın Kaşıkçı cinayetindeki tutumu ve Fransa’daki akaryakıt zammını protesto gösterileri Alman gazetelerinde öne çıkan yorum konularını oluşturuyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ukraine Cyber-Angriff auf die Infrastruktur Flughafen in Kiew (Reuters/V. Ogirenko)

Ukrayna'dan Rus erkeklerine giriş yasağı

Kerç Boğazı'nda yaşanan krizin ardından Ukrayna, Rus erkeklerin ülkeye girişine yasak koydu. 16 ila 60 yaş aralığındaki Rus erkekler Ukrayna'ya giremeyecek. Amaç Rusya'nın Ukrayna'da özel ordu kurmasını engellemek. 

FOTO-GALERİ

Rom, Trevi Brunnen (picture-alliance)

2018'de manşet olan seyahatler

2018'de dünya genelinde 1 milyar 200 milyon kişi seyahate çıktı. Hatta kimileri bu sırada manşet de oldu. İşte bazıları: 