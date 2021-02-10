Sanayide istihdama korona darbesi

Almanya'da sanayi sektöründe çalışanların sayısı 10 yıldır ilk kez geriledi. İstihdamdaki azalmadan en çok metal üretim ve işlemeciliği ile makine imalatı etkilendi.
Almanya'da sanayi sektöründe çalışanların sayısında 10 yıldır ilk kez azalma kaydedildi. İmalat sektöründe 50'nin üstünde kişi çalıştıran işletmelerde çalışan sayısı 2019'a göre yüzde 2,2'lik azalmayla 5,5 milyona geriledi.
Federal İstatistik Dairesi verilerine göre en son küresel mali ve ekonomik kriz sonucunda 2010 yılında yüzde 2,4'lük düşüş kaydedilmişti.
Korona krizi nedeniyle çalışılan süre de azaldı. Çalışılan saat sayısı 2019'a göre yüzde 6,9'luk azalmayla 7,9 milyar saate gerilerken ücretler de yüzde 5,1'lik düşüşle 288 milyar euro olarak kaydedildi.
Geçen yıl Aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı her branşta bir önceki yıl seviyelerinin altında kaldı. İstihdamda en yoğun azalma yüzde 5,8 ile metal üretim ve işlemeciliği, yüzde 4,5 ile makine imalatı, yüzde 4,4 ile plastik ve kauçuk üretiminde kaydedildi.
Taşıt sektöründe istihdamdaki azalma yüzde 3,2 olarak gerçekleşirken kimya sanayisinde yüzde 1,6'lık artış oldu.
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Alman perakende sektörü uzatılan korona kısıtlamaları nedeniyle 2021 yılı ile ilgili kötümser. Cironun yüzde 6 düşmesi beklenirken, 50 bin işletmenin kapısına kilit vurulabileceği belirtiliyor.
Almanya'da 7 Mart'a kadar uzatılan korona kısıtlamaları sert eleştirilere neden oldu. Muhalefet, hükümeti normalleşme stratejisi geliştirememekle suçlarken ekonomi dünyası da kızgın.
Almanya ekonomisi koronavirüs pandemisinin damga vurduğu 2020 yılında yüzde 5 oranında küçüldü. Alman ekonomisi en son mali ve ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında bu denli küçülmüştü.