 Sanayide istihdama korona darbesi | ALMANYA | DW | 16.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Sanayide istihdama korona darbesi

Almanya'da sanayi sektöründe çalışanların sayısı 10 yıldır ilk kez geriledi. İstihdamdaki azalmadan en çok metal üretim ve işlemeciliği ile makine imalatı etkilendi.

default

Almanya'da sanayi sektöründe çalışanların sayısında 10 yıldır ilk kez azalma kaydedildi. İmalat sektöründe 50'nin üstünde kişi çalıştıran işletmelerde çalışan sayısı 2019'a göre yüzde 2,2'lik azalmayla 5,5 milyona geriledi.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre en son küresel mali ve ekonomik kriz sonucunda 2010 yılında yüzde 2,4'lük düşüş kaydedilmişti.

Korona krizi nedeniyle çalışılan süre de azaldı. Çalışılan saat sayısı 2019'a göre yüzde 6,9'luk azalmayla 7,9 milyar saate gerilerken ücretler de yüzde 5,1'lik düşüşle 288 milyar euro olarak kaydedildi.

Geçen yıl Aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı her branşta bir önceki yıl seviyelerinin altında kaldı. İstihdamda en yoğun azalma yüzde 5,8 ile metal üretim ve işlemeciliği, yüzde 4,5 ile makine imalatı, yüzde 4,4 ile plastik ve kauçuk üretiminde kaydedildi.

Taşıt sektöründe istihdamdaki azalma yüzde 3,2 olarak gerçekleşirken kimya sanayisinde yüzde 1,6'lık artış oldu.

rtr/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Alman perakende sektörü 2021’den umutlu değil

Alman perakende sektörü uzatılan korona kısıtlamaları nedeniyle 2021 yılı ile ilgili kötümser. Cironun yüzde 6 düşmesi beklenirken, 50 bin işletmenin kapısına kilit vurulabileceği belirtiliyor.  

Almanya'da kısıtlamaların uzatılması kızdırdı

Almanya'da 7 Mart'a kadar uzatılan korona kısıtlamaları sert eleştirilere neden oldu. Muhalefet, hükümeti normalleşme stratejisi geliştirememekle suçlarken ekonomi dünyası da kızgın.  

Alman ekonomisi korona yılında yüzde 5 daraldı

Almanya ekonomisi koronavirüs pandemisinin damga vurduğu 2020 yılında yüzde 5 oranında küçüldü. Alman ekonomisi en son mali ve ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında bu denli küçülmüştü.  

Almanya'da tasarruflar rekor seviyeye ulaştı

Almanya'da koronavirüs pandemisi hanehalkı tasarruflarının rekor seviyeye ulaşmasına neden oldu. Tüketiciler, hem kapanma önlemleri hem de ekonomik belirsizlikler nedeniyle tasarrufa yöneldi.  

Benzer içerik

Türkei I Coronavirus I Istanbul

TÜİK: İşsizlik geriledi, istihdam azaldı 10.02.2021

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım döneminde işsizliğin yüzde 12,9'a gerilediğini, istihdam oranının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,7 puan azaldığını açıkladı.

Großbritannien Symbolbild Brexit

Britanya ekonomisinde son 300 yılın en büyük daralması 12.02.2021

Britanya ekonomisi, Büyük Don'un yaşandığı 1709 yılından bu yana en büyük daralmayı kaydetti. 2020'de GSYİH'da yüzde 9,9'luk düşüş gerçekleşti.

Deutschland Lockdown | Schwerin

Alman perakende sektörü 2021’den umutlu değil 11.02.2021

Alman perakende sektörü uzatılan korona kısıtlamaları nedeniyle 2021 yılı ile ilgili kötümser. Cironun yüzde 6 düşmesi beklenirken, 50 bin işletmenin kapısına kilit vurulabileceği belirtiliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Sanayide istihdama korona darbesi

Almanya'da sanayi sektöründe çalışanların sayısı 10 yıldır ilk kez geriledi. İstihdamdaki azalmadan en çok metal üretim ve işlemeciliği ile makine imalatı etkilendi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  