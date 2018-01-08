Samsun açıklarında batan gemide 6 kişi öldü

Karadeniz kıyısındaki Samsun açıklarında tehlike sinyali veren Panama bandralı yük gemisi için Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Anadolu Ajansı'nın Samsun Valisi Osman Kaymak'a dayandırdığı haberine göre 13 mürettebattan 6 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de kurtarıldı.

DHA'ya göre kurtarma ekibi kurtarma çalışmasında iki bot, dört helikopter ve bir uçak kullandı. Geminin batma nedeni henüz tespit edilemedi.

Anadolu Ajansı'na göre mürettebat Ukrayna, Azerbaycan ve Ruslardan oluşuyor.

dpa/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe