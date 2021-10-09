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Panama

Panama, Orta Amerika'da ülke. Kolombiya ve Kosta Rika ile komşudur. Başkenti Panama'dır. Nüfusu 3 milyon 300 bindir.

DW Türkçe'nin Panama ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Es sind Screenshots aus unseren Video-Beiträgen über die Pandora Papers…

Bir offshore şirket sahibi yanıtlıyor: Neden? 09.10.2021

Pandora Papers sonrası Türkiye ve dünyada vergi cennetlerinin yarattığı eşitsizlik ve adaletsizlik tartışılıyor. Peki denklemin diğer ucundaki offshore şirket sahipleri sızıntılardan nasıl etkileniyor?
Belgien: Statue Europa der belgischen Künstlerin May Claerhout vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. Foto vom 08. Oktober 2017. | Verwendung weltweit

AB vergi cenneti kara listesine Cayman adalarını ekledi, Türkiye'ye ek süre verdi 18.02.2020

Avrupa Birliği (AB) vergi cenneti kara listesine Panama, Palau, Seyşeller ve Cayman Adaları'nı ekledi, Türkiye'ye eksiklerini tamamlaması için süre tanıdı.
ARCHIV 29.05.2018 +++ Keith Schembri, Chief of Staff in the office of Malta's Prime Minister Joseph Muscat, waits for official talks between Muscat and his Macedonian counterpart Zoran Zaev to begin at the Auberge de Castille in Valletta, Malta, May 29, 2018. Picture taken May 29, 2018. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Malta'da gazeteci suikastı soruşturması istifa getirdi 26.11.2019

Maltalı gazeteci Galizia suikastı ile bağlantılı soruşturmada Başbakan Muscat’ın özel kalem müdürü Schembri ve Turizm Bakanı Mizzi istifa etti.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Der Schriftzug «Panama» mit einer panamaischen Flagge ist am 04.04.2016 am Briefkasten eines Wohnhauses in Kaufbeuren (Bayern) befestigt. m Kampf gegen globale Steuerflucht und undurchsichtige Finanzgeschäfte hat sich Panama nach wachsendem internationalen Druck zu einer besseren Zusammenarbeit bereiterklärt Foto: Karl-Josef Hildenbrand /dpa (zu dpa Panama beugt sich internationalem Druck im Kampf gegen Steueroasen vom 15.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Almanya'da Panama Belgeleri'ni aydınlatmak için 150 dava 24.04.2019

2016'da sızdırılan Panama Belgeleri'nin ardından Almanya'da 150 dava açıldığı açıklandı. Belgeler, offshore şirketler aracılığıyla vergi kaçırılmasını sağlayan ağı ifşa etmişti.

DEUTSCHLAND, BERLIN, 08.02.2008, Flaggen von Saudi Arabien, Europa und Deutschland. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Suudi Arabistan AB'nin kara listesine dahil edildi 13.02.2019

AB Komisyonu, kimi üyelerin itirazlarına rağmen kara para aklamayla mücadelede yetersiz kalan ülkeler listesine Suudi Arabistan’ı da ekledi. Komisyon, ABD ve Rusya’yı da yakından takip edeceğini açıkladı.

Medics carry a sailor who is survived by members of Turkish Coast Guard Command, upon his arrival at a local airport in Samsun, Turkey January 7, 2019. Yaprak Kocer/Demiroren News Agency (DHA) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.

Samsun açıklarında batan gemide 6 kişi öldü 07.01.2019

Karadeniz kıyısında batan gemide altı kişinin yaşamını yitirdiği, toplam 13 kişilik mürettebatın 7'sinin kurtarıldığı bildiriliyor.
29.11.2018 +++ Police vehicles are parked in front of Deutsche Bank headquarters as roughly 170 criminal police officers, prosecutors and tax inspectors searched Deutsche Bank offices in and around Frankfurt, Germany, November 29, 2018, on money laundering allegations, the public prosecutor said in a statement. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Deutsche Bank'a kara para aklama operasyonu 29.11.2018

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a, kara para aklama şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Soruşturmanın arkasında Panama Belgeleri ile ifşa edilen bilgiler yatıyor.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Der Schriftzug «Panama» mit einer panamaischen Flagge ist am 04.04.2016 am Briefkasten eines Wohnhauses in Kaufbeuren (Bayern) befestigt. m Kampf gegen globale Steuerflucht und undurchsichtige Finanzgeschäfte hat sich Panama nach wachsendem internationalen Druck zu einer besseren Zusammenarbeit bereiterklärt Foto: Karl-Josef Hildenbrand /dpa (zu dpa Panama beugt sich internationalem Druck im Kampf gegen Steueroasen vom 15.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Panama Belgeleri Almanya'ya 140 milyon euro getirdi 27.04.2018

Panama Belgeleri'nin ortaya çıkmasıyla vergi kaçırma suçundan ceza alan ya da vergi borcu olan banka ve şirketlerin Almanya’ya 140 milyon euro gelir sağladığı açıklandı.

26.09.2017 *** Pakistani ousted prime minister Nawaz Sharif (C) is surrounded by supporters as he leaves after a press conference on his appearance in front of an accountability court to face corruption charges, in Islamabad on September 26, 2017. Former Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif on September 26 promised to launch a political comeback as he publicly assailed his treatment by the country's courts, hours after he refused to enter a plea in a new corruption trial targeting his family. The Supreme Court ended Sharif's tenure as prime minister in July, banning him from holding public office for five years following an investigation into corruption allegations against him and his family. / AFP PHOTO / AAMIR QURESHI (Photo credit should read AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images)

Navaz Şerif siyasetten ömür boyu men edildi 13.04.2018

Geçen yıl yolsuzluk iddialarının ardından görevinden uzaklaştırılan Pakistan’ın eski başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi.

AB'nin vergi kaçırmayı önleme adımlarına eleştiri 13.12.2017

Başta Panama Belgeleri şimdi de Cennet Belgeleri (Paradies Papers). Avrupa Birliği (AB) üzerindeki baskı artınca sonunda zenginlerin ve uluslararası firmaların vergi kaçırmasına, vergi kolaylıklarına karşı önlem almak zorunda kaldı. AB 17 ülkenin yer aldığı kara liste hazırladı ancak bu yeterli görülmüyor.
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FR: Vergi kaçırmayı önlemek için daha fazla ifşaat gerek 06.11.2017

50 ülkeden 120'den fazla politikacı ile çok sayıda iş insanının off-shore yatırımlarını ortaya çıkaran "Cennet Belgeleri" ve Bonn'da başlayan BM İklim Zirvesi Alman basınında öne çıkan yorum konularını oluşturuyor.

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Alman hükümeti "Cennet Belgeleri"ni inceleyecek 06.11.2017

Alman hükümeti çok sayıda politikacı, iş insanı, sporcu ve sanatçının off-shore yatırımlarını ortaya çıkaran "Cennet Belgeleri"nin yayımlanmasının ardından, vergi kaçırmaya yönelik tedbirleri sertleştirmek istiyor.

Candles and flowers are seen at an impromptu memorial during a protest by journalists following the assassination of investigative journalist Daphne Caruana Galizia in a car bomb attack three days ago, in Valletta, Malta, October 19, 2017. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Gazeteci suikastı soruşturmasına Europol de katıldı 27.10.2017

Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastının aydınlatılması için başlatılan soruşturmaya Avrupa polis teşkilatı Europol dahil oldu. Üç Europol müfettişi cinayetin çözülmesi için adaya gidecek.

Panama belgelerini araştıran gazeteci anıldı 23.10.2017

Malta'da binlerce kişi Panama Belgeleri'ni araştırdığı için tehdiler alan ve ardından aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldürülen gazeteci Daphne Caruana Galizia'yı andı. Gösteriye katılanlar gazetecinin ölümünün aydınlatılmasını isterken, Malta Hükümeti de katil zanlısına dair bilgileri paylaşana bir milyon euro vereceğini açıkladı.

Maltalı gazeteciye suikast 17.10.2017

Maltalı araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Galizia, Panama Belgeleri'nde Malta'ya ilişkin yolsuzlukları araştırmasıyla tanınıyordu.
Maltese investigative journalist Daphne Caruana Galizia poses outside the Libyan Embassy in Valletta April 6, 2011. Investigative journalist Caruana Galizia was killed after a powerful bomb blew up a car killing her in Bidnija, Malta, in October 16, 2017. Picture taken April 6, 2011. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Panama Belgeleri'ni araştıran gazeteciye suikast 17.10.2017

Panama Belgeleri'nde Malta’ya ilişkin yolsuzlukları araştırmasıyla tanınan gazeteci Daphne Caruana Galizia, arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını yitirdi.
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