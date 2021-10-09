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Panama, Orta Amerika'da ülke. Kolombiya ve Kosta Rika ile komşudur. Başkenti Panama'dır. Nüfusu 3 milyon 300 bindir.
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Başta Panama Belgeleri şimdi de Cennet Belgeleri (Paradies Papers). Avrupa Birliği (AB) üzerindeki baskı artınca sonunda zenginlerin ve uluslararası firmaların vergi kaçırmasına, vergi kolaylıklarına karşı önlem almak zorunda kaldı. AB 17 ülkenin yer aldığı kara liste hazırladı ancak bu yeterli görülmüyor.
Malta'da binlerce kişi Panama Belgeleri'ni araştırdığı için tehdiler alan ve ardından aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldürülen gazeteci Daphne Caruana Galizia'yı andı. Gösteriye katılanlar gazetecinin ölümünün aydınlatılmasını isterken, Malta Hükümeti de katil zanlısına dair bilgileri paylaşana bir milyon euro vereceğini açıkladı.