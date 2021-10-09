Panama, Orta Amerika'da ülke. Kolombiya ve Kosta Rika ile komşudur. Başkenti Panama'dır. Nüfusu 3 milyon 300 bindir.

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