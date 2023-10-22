Salman Rüşdi'den korku açıklaması

Alman Kitap Yayımcıları Birliği Barış Ödülü'ne layık görülen yazar Salman Rüşdi ödülünü almak için geldiği Frankfurt'ta Kitap Fuarı'na konuk oldu. Fuarda Cumartesi akşamı katıldığı edebiyat galasında konuşan Rüşdi korkunun hayatına hükmetmesine izin vermediğini söyledi.

Tekrar saldırıya uğrama olasılığından duyduğu korku ile nasıl baş ettiği sorulan Rüşdi, "Korkuyu küçük bir kutucuğa koyuyorum ve bunu odanın bir köşesine yerleştiriyorum. Sonra günün tadını çıkarıyorum" şeklinde cevap verdi.

Rüşdi 30 yıldır korku ile yaşadığını söyledi. "Şeytan Ayetleri" adlı romanı sonrası 1989 yılında İran lideri Humeyni'nin hakkında yayımladığı ölüm fetvası nedeniyle uzun yıllardır tehdit altında yaşayan Rüşdi, geçen yıl New York'ta bıçaklı saldırıya uğramış, saldırıdan sonra sağ gözü kör olmuştu.

"Edebiyat galası" Rüşdi'nin fuar kapsamında kamuoyu önüne çıktığı tek organizasyon olurken etkinliğe bin kişi katıldı.

Yazara bugün Alman Kitap Yayımcıları Birliği Barış Ödülü Frankfurt'taki St. Paul Kilisesi'nde düzenlenen törenle takdim edildi. İngiltere ve ABD vatandaşlığı bulunan 76 yaşındaki Rüşdi, 25 bin euro da para ödülü alacak.

Rüşdi edebiyatın işlevini, özellikle de savaşların olduğu "çirkin zamanlarda güzellik yaratmak" şeklinde açıklıyor.

Alman Yayıncılar Birliği, Haziran ayında yaptığı açıklamada ABD'deki bir suikast girişiminde ağır yaralanan Hindistan doğumlu Rüşdi'nin 1950 yılından beri verilen bu ödüle, edebi çalışmalarının yanı sıra sürekli tehdit altında olmasına karşın sergilediği "azim" ve "hayata yönelik olumlu tutum" nedeniyle layık görüldüğünü duyurmuştu.

Jüri, "Çalışmaları, baskıcı rejimlerin toplumları tamamen yok etmek için kullandığı gücü kayda geçirirken aynı zamanda bireylerin sergilediği yıkılmaz direniş ruhuna da övgü niteliği taşıyor" ifadesini kullanmıştı.

Alman yazardan korku açıklaması

Galaya katılan ve çocuk ve genç yetişkinler için yazdığı kitaplarla tanınan Alman yazar Cornelia Funke de uluslararası alanda başarılı olan "Mürekkep Yürek" serisinde karanlık ve korkularla baş etmeyi işliyor.

Alman yazar Cornelia Funke'nin "Mürekkep Yürek" serisi uluslararası alanda başarılı oldu. Fotoğraf: DW

"İnsanların içindeki kötülük nereden geliyor?" sorusuna yanıt veren Funke "Ben içimizdeki kötülüğün ya da yok etmek ya da zarar vermek isteyen şeyin, içimizdeki yaralanmış, kırılmış bir yerden geldiğini düşünüyorum" dedi. Yazar ancak "başkalarıyla, dünyayla, güzelliklerle" bu kırılmış yerin iyileşebileceğini ve kötülüğe galip gelebileceğini söylüyor. Funke, fazla iyimser düşünmediğini umduğunu da vurguluyor.

Neden bu kadar karanlık kitaplar yazdığı sorulan Funke, "Okuyucu kendilerini korkutan her şeyin, acıya neden olan her şeyin, ve insan varoluşunun zorluğunun anlatılmasını istiyor" dedi. Yazara göre insanlar sanat ve edebiyat ile "hayatı ve dünyayı biraz daha net görebileceği bir aynaya sahip olmak istiyor. Bu aynada karanlık da aydınlık kadar görünmeli."

2006 yılında eşini kanser nedeniyle kaybeden 64 yaşındaki Funke "Ölümün bir kapı olduğunu ve arkasında başka bir maceranın beklendiğine inandığını" söyledi.

KNA / SSB, HT

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