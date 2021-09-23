Saksonya-Anhalt

Almanya'nın bir köyündeki lezbiyen papaz çift | "Farklı Amin"

Ellen ve Stefanie Radtke evli bir lezbiyen çift. Her ikisi de Protestan Kilisesi‘nde papaz ve bir YouTube yıldızı. Çift üç yıl önce Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Eime köyüne atandı. Köydeki cemaat ya lezbiyen papaz çifte onay verecek ya da bir süre daha papazsız kalacaktı. Şimdi 3 yıl önce verdikleri karardan çok memnunlar. İşte Ellen ve Stefanie Radtke çiftinin hikayesi...