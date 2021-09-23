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Saksonya-Anhalt (Sachsen-Anhalt) Almanya'nın doğu eyaletlerinden biridir. Eyalet başkenti Magdeburg kentidir. Sınırları ise 1990'da Almanya'nın birleşmesinden sonra bugünkü halini almıştır.
Aşağı Saksonya, Brandenburg, Saksonya ve Thüringen eyaletleri ile komşu olan Saksonya-Anhalt eyaletinin başka bir ülke ile sınırı bulunmamaktadır. Ekonomik anlamda eyaletteki en faal alanlar kimya endüstrisi, makina endüstrisi ve ziraattir.
Ellen ve Stefanie Radtke evli bir lezbiyen çift. Her ikisi de Protestan Kilisesi‘nde papaz ve bir YouTube yıldızı. Çift üç yıl önce Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Eime köyüne atandı. Köydeki cemaat ya lezbiyen papaz çifte onay verecek ya da bir süre daha papazsız kalacaktı. Şimdi 3 yıl önce verdikleri karardan çok memnunlar. İşte Ellen ve Stefanie Radtke çiftinin hikayesi...