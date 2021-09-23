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Saksonya-Anhalt

Saksonya-Anhalt (Sachsen-Anhalt) Almanya'nın doğu eyaletlerinden biridir. Eyalet başkenti Magdeburg kentidir. Sınırları ise 1990'da Almanya'nın birleşmesinden sonra bugünkü halini almıştır.

Aşağı Saksonya, Brandenburg, Saksonya ve Thüringen eyaletleri ile komşu olan Saksonya-Anhalt eyaletinin başka bir ülke ile sınırı bulunmamaktadır. Ekonomik anlamda eyaletteki en faal alanlar kimya endüstrisi, makina endüstrisi ve ziraattir.

2021, Dresden, Deutschland, Tino Chrupalla, AfD- Bundessprecher, spricht mit einer FFP2-Maske mit AfD-Logo in der Dresdener Messehalle beim Bundesparteitag der AfD zu Medienvertretern. Ein Thema ist der Beschluss des Wahlprogramms für die Bundestagswahl. +++ dpa-Bildfunk +++

AfD'nin gölgesindeki Saksonya: Almanya'nın sağ kenarı 23.09.2021

Almanya'nın en doğusu, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kalesi konumunda. AfD'nin liste başı adayı Chrupalla'nın hedefi, AfD'yi 2025'te iktidara taşımak.
17.07.2021+++ News Bilder des Tages ID 339 Land unter in Selbitz. Katastrophale Zustände in der bayrischen Gemeinde. So ein Hochwasser haben die Menschen hier noch nicht erlebt. Mitarbeiter einer Firma sind von den Wassermassen eingeschlossen. Autos hat es weggespült. Anwohner schütten das Wasser mit Eimern aus ihren Wohnungen, schlichten Standsäcke. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, das THW unterstützt. Der Ort wird teilweise abgeriegelt. Es gibt unzählige Einsatzstellen. Schwere Unwetter gingen vor gut einer Stunde im bayrischen Selbitz nieder. Enorme Regenmengen gingen in der Gegend um Selbnitz nieder. Gut 70 Liter auf dem Quadratmeter in kurzer Zeit gingen nieder. Der Ort wurde komplett überflutet, Autos werden mitgerissen. Häuser sind teilweise von

Sel felaketi şimdi de Bavyera ve Saksonya'da 18.07.2021

Almanya’nın batısından sonra Bavyera ve Saksonya eyaletlerinde de sel felaketi yaşanıyor. Sel felaketinde ölü sayısının 157'ye yükseldiği açıklandı.
a medical doctor loads the Johnson & Johnson vaccine into syringe before vaccination for homeless people in Berge church in Duesseldorf, Germany on May 21, 2021. (Photo by Ying Tang/NurPhoto)

Almanya'da nüfusun yüzde 55'i ilk aşıyı oldu 02.07.2021

Almanya'da nüfusun yüzde 38'i her iki doz aşıyı, yüzde 55'i ise ilk aşıyı oldu. İlk doz aşılamada Bremen ilk Saksonya ise son sırada.
Bernd Wiegand (parteilos), Oberbürgermeister der Stadt Halle/Salle, kommt zur Sitzung des Stadtrates in die Händel-Halle in Halle/Saale. Der Stadtrat berät auf seiner Sitzung über das weitere Verfahren in der Impfaffäre um den Oberbürgermeister.

Sırasını beklemeden aşı olan Halle Belediye Başkanı görevden alındı 16.06.2021

Saksonya Anhalt Eyaleti'ne bağlı Halle kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı Bernd Wiegand sırasını beklemeden koronavirüs aşısı olduğu için geçici olarak görevinden alındı.

Eine Frau wirft ihren Stimmzettel in eine Urne in einem Wahllokal. Die Wahl zum neuen Landtag in Sachsen-Anhalt ist die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl im September 2021.

Saksonya-Anhalt'ta CDU açık farkla kazandı 07.06.2021

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 37,1’lik oy oranıyla sandıktan birinci çıktı.
Links: Armin Laschet bei einem Pressestatement zur Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock vor dem Konrad-Adenauer-Haus. Berlin, 19.04.2021 Mitte: Germany's Green party co-leader Annalena Baerbock gives a speech during a digital announcement event in Berlin, Germany, where the party presented her as top candidate for chancellor for the upcoming federal election later this year, Monday, April 19, 2021. (Annegret Hilse/Pool via AP) Rechts: Olaf Scholz, Bundesminister der Finanzen, spricht zu den Medien im Anschluss an die IWF-Fruehjahrstagung, aufgenommen in Berlin, 07.04.2021. Berlin Germany *** Olaf Scholz, Federal Minister of Finance, speaks to the media following the IMF Spring Meetings, recorded in Berlin, 07 04 2021 Berlin Germany Copyright: xFlorianxGaertnerx

Almanya'da seçim anketlerinde Yeşiller zirveyi zorluyor 26.05.2021

Son yapılan anketlerde Yeşiller partisi şu anki hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik partileriyle başa baş durumda. Anketler Saksonya eyaletinde sağ popülist AfD'nin diğer tüm partileri geride bıraktığını gösteriyor.

Almanya'nın bir köyündeki lezbiyen papaz çift | "Farklı Amin" 27.04.2021

Ellen ve Stefanie Radtke evli bir lezbiyen çift. Her ikisi de Protestan Kilisesi‘nde papaz ve bir YouTube yıldızı. Çift üç yıl önce Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Eime köyüne atandı. Köydeki cemaat ya lezbiyen papaz çifte onay verecek ya da bir süre daha papazsız kalacaktı. Şimdi 3 yıl önce verdikleri karardan çok memnunlar. İşte Ellen ve Stefanie Radtke çiftinin hikayesi...
23.12.2020 *** Das Tor zum Krematorium der Städtischen Dienstleistungs-GmbH Zittau Bestattungswesen auf dem Friedhof ist verschlossen. Wegen der dramatisch hohen Corona-Todeszahlen in Zittau in Ostsachsen müssen dort Leichen außerhalb des Krematoriums zwischengelagert werden.

Saksonya'da Covid-19 nedeniyle krematoryumlarda yer kalmadı 24.12.2020

Almanya'nın Polonya ve Çekya ile sınırı bulunan doğu eyaletlerinden Saksonya'da Covid-19 ölümleri nedeniyle krematoryumlarda yer kalmadığı bildiriliyor.
***Archivbild***08.11.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Beamte der Bundespolizei führen an einem Gate am Flughafen eine Einreisekontrolle durch. Foto: Boris Roessler/dpa | Verwendung weltweit

Poliste ırkçılık araştırması önerisi 17.07.2020

Almanya'da Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Pistorius, ülkedeki emniyet teşkilatlarında, polisin "ırkçı fişleme" yapıp yapmadığının araştırılması talebini yineledi.

ARCHIV - Die deutsche Botschaft in Ankara, aufgenommen am 19.10.2010. Der deutsche Botschafter in der Türkei ist nach einem Medienbericht wegen einer NDR-Fernsehsatire ins Außenministerium in Ankara einbestellt worden. Foto: Rainer Jensen/dpa (zu dpa Bericht: Türkei bestellt deutschen Botschafter wegen TV-Satire ein vom 29.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Türkiye'de tutuklanan avukat nedeniyle sığınmacılar tehlikede" 16.02.2020

Aşağı Saksonya Mülteci Konseyi Alman hükümetinden Türkiye'de casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan avukat Yılmaz S.'ye verilen sığınmacı dosyaları hakkında bilgi talep etti.

Salimya-Moschee der DITIB, Göttingen, Niedersachsen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Müslümanlardan "güvenliğimizi sağlayın" çağrısı 16.01.2020

DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Teşilat Başkanı Ünlü, Müslümanları korumaya yönelik önlemlerin artırılmasını istedi. Ünlü, Müslümanları hedef alan şiddet eylemlerinin "sonunun gelmediğini" söyledi.

13.12.2019 Empty chairs are pictured on the last day of the UN Climate Change Conference COP25 at the 'IFEMA - Feria de Madrid' exhibition centre, in Madrid, on December 13, 2019. - The preservation of Earth's pristine wildernesses and oceans, long treated as a separate issue to curbing climate change, is taking on more importance as scientists say they really need to go hand in hand. While the focus at COP25 in Madrid these past two weeks has been on climate change and the growing urgency to cut greenhouse gas emissions, organisers have made an effort to put the natural environment into the mix. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)

LN: Küresel iklim zirvesi felaketle sonuçlandı 16.12.2019

Alman basınında yer alan yorumlarda Madrid’de düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’nın yarattığı hayal kırıklığı ve aşırı sağcı olduğu ortaya çıkan CDU'lu bir politikacıyla ilgili yorumlar öne çıkıyor.
DEU/Deutschland/Brandenburg/Cottbus, 13.07.2019, Wahlkampfauftakt der AFD (Alternative fuer Deutschland) zur Landtagswahl 2019, Teilnehmer der AFD-Wahlkampfveranstaltung in Cottbus schwenken Deutschlandfahnen vor der Buehne auf dem Cottbuser Stadthallenvorplatz. | Verwendung weltweit

"Almanya derinden bölünmüş durumda" 03.09.2019

Almanya’da Pazar günü Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan seçimlerin yankıları sürüyor. Frankfurter Rundschau'da yer alan yorumda Almanya'nın siyasi olarak derinden bölündüğü görüşü dile getiriliyor.

03.09.2019 - Alman basınından özetler 03.09.2019

Almanya’da Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan seçimlerin yankıları sürüyor. Frankfurter Rundschau'daki yorumda Almanya içerisinde derin bir siyasi bölünmenin söz konusu olduğu görüşü dile getiriliyor.
A torn election campaign banner of Germany's far-right Alternative for Germany (AFD) stands in a field near the chipboard plant of Lampertswalde, a municipality in which the AFD party reached their best result in regional elections in Saxony, Germany September 2, 2019. REUTERS/Wolfgang Rattay

Yorum: Almanya'yı huzursuz bir dönem bekliyor 03.09.2019

DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Erkan Arıkan Saksonya ve Brandenburg’daki seçim sonuçlarına ilişkin yorumunda yerleşik siyasi partilerin Doğu Almanlara kulak vermesi yabancıları ise gücendirmemesi gerektiğini söylüyor.
DEU/Deutschland/Brandenburg/Cottbus, 13.07.2019, Wahlkampfauftakt der AFD (Alternative fuer Deutschland) zur Landtagswahl 2019, Teilnehmer der AFD-Wahlkampfveranstaltung in Cottbus schwenken Deutschlandfahnen vor der Buehne auf dem Cottbuser Stadthallenvorplatz. | Verwendung weltweit

"Almanya derinden bölünmüş durumda" 03.09.2019

Almanya’da Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan seçimlerin yankıları sürüyor. Frankfurter Rundschau'daki yorumda Almanya içerisinde derin bir siyasi bölünmenin söz konusu olduğu görüşü dile getiriliyor.
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