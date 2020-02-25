 Sağlık Bakanı Koca: Türkiye′de koronavirüse rastlanmadı | TÜRKİYE | DW | 25.02.2020

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TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüse rastlanmadı

Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelen 140 kişi arasında ilk muayenelere göre, "hasta olduğu lehine bulgu" olan kimsenin olmadığını söyledi. Koca, Türkiye'de hastalığa rastlanmadığının altını çizdi.

Coronavirus - Virus Sars-CoV-2 COVID-19 (Imago Images/Zuma/Cdc)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir açıklama yaparak, koronavirüse karşı aldıkları "etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen, Türkiye'de bu hastalığa rastlanmadığını" söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Koca, "Bütün çabaların ve önlemlerin, virüsün Türkiye'ye sıçramaması yönünde" olduğunu vurguladı. Koca, vakaların ve ölümlerin yaşandığı İran'a karşı tedbirleri yoğunlaştırdıklarını, İran'a hiçbir Türk vatandaşının gitmesine izin verilmediğini söyledi. 

Gesundheitsminister Fahrettin Koca zum Umgang mit dem Corona-Virus

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koca, İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilerek, gözlem altına alınan 132 yolcu ve mürettebata ilişkin açıklamalarda da bulundu. "Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri hikayesi olduğunun öğrenilmesi üzerine, bir kaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük yakınması, soğuk algınlığı olması sebebi ile uçağı Ankara'ya indirme yönünde bir karar aldık" diyen Koca, 132 Türk yolcu ve 8 mürettebat toplam 140 kişiden 47'sinin Zekai Tahir Burak Hastanesi, kalanların da Ankara Şehir Hastanesi'nin yanında yeni yapılan Bilkent Klinik Gözlem Konukevinde karantinaya alındığını belirtti.

"Risk almamak adına bu vatandaşlarımız ve mürettebatımız karantinaya alınmışlardır" diyen Koca sözlerini "Tüm yolcuların ilk muayeneleri yapıldı. İlk muayenede ateşi olan ve hasta olduğu lehine bulgu olan vatandaşımızın olmadığını söylemek istiyorum" şeklinde sürdürdü. Koca, karantinaya alınanlara gereken testlerin yapıldığını ve sonuçları kamuoyu ile paylaşacaklarını da sözlerine ekledi. Çıkacak sonuca göre karar vereceklerine işaret eden Bakan, riski düşük olanları" evinde veya başka bir yerde 14 gün gözlemi tamamlama yaklaşımı da çıkabilir" dedi.

DHA / JD, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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