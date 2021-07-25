Sağlık Bakanı Koca: Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yaklaşık 23 milyon kişinin henüz koronavirüs aşısı olmadığını hatırlatarak, aşıda istenilen sonucu almak için sürecin hızla tamamlanması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. 2'nci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3'üncü doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım" dedi.

Koronavirüsün son 10 gün içindeki temaslarla bulaştığına işaret eden Koca, bir diğer paylaşımında da "Geri dönüp son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız. Yarın bize bağlı!" uyarısında bulundu.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının sayısı bayram tatilinin de yaşandığı son günlerde artışa geçerek, Mayıs ayından bu yana ilk kez 10 bin sınırını aştı. Sağlık Bakanlığı'nın Cumartesi akşamı açıkladığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saat içinde 12 bin 381 vaka kaydedildi. 58 kişi de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bakan Koca, dün akşam yaptığı açıklamada artan vaka sayılarına ilişkin olarak "Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama bir hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" çağrısında bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 63,44 olarak belirlendi. Bu nüfusun yüzde 36,19'u ise iki doz aşıyı tamamladı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşıyı olanların toplam sayısı ise 65 bin 504 bin 807 olarak kaydedildi.

DW/JD,ETO

© Deutsche Welle Türkçe