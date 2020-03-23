Sağlık Bakanı: Çin’den getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastalarında kullanılmak üzere Çin’den getirilen yeni ilaçların ambulans uçaklarla 40 şehre gönderildiğini açıkladı.
Türkiye, Koronavirüs tedavisinde Çin’den getirilen bir ilacı yoğun bakımdaki hastalarda kullanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin gelecek günlerde netleşeceğini vurgulayan Koca, "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak" ifadelerini kullandı.
Koca Pazartesi günü salgına karşı alınan yeni önlemlerle ilgili düzenlediği basın toplantısında söz konusu ilaçtan bahsetmişti. İlacın 11-12 gün olan yoğun bakım tedavi süresini 4 güne kadar indirdiği iddia ediliyor.
Diğer yandan Koca, Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsü'nün, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini de açıkladı, "Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz” dedi. Koca, Pazartesi günkü basın toplantısında altı üniversite ile bir merkeze aşı çalışmalarına katılmaları için çağrıda bulunduklarını açıklamıştı.
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının 10 Mart’ta tespit edilmesinin ardından şimdiye kadar 37 kişi yaşamını yitirdi. Yapılan testlere göre vaka sayısı da 1529’a yükseldi.
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Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 293 kişiye daha tanı konduğunu, 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Koca, daha önce düzenlediği basın toplantısında sağlık personeli arasında pozitif vakaların olduğunu söyledi. (23.03.2020)
Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan yeni tür akciğer hastalığına yönelik tam bir tedavi henüz mümkün değil. Avrupa ülkelerinde çok sayıda ilaç test ediliyor. (23.03.2020)
Araştırmacılar koronavirüse karşı aşı çalışmalarının yanı sıra sıtma, hepatit gibi başka hastalıkların tedavisinde etkili olan ilaç ya da maddeleri de test ediyor. Böylece ilacın ruhsat alma süreci kısalmış olacak. (19.03.2020)