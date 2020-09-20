 Sağlıkçılar şiddetle yüz yüze | TÜRKİYE | DW | 22.09.2020

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TÜRKİYE

Sağlıkçılar şiddetle yüz yüze

Ankara’da sağlıkçılar kendilerini hasta yakını şiddetinden korumak için hastanede barikat kurmak zorunda kaldı. "Hedef gösteriliyoruz" diyen sağlıkçılar, şiddete karşı kapsamlı müdahale istiyor.

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Sağlıkçılar şiddetle yüz yüze

Türkiye'de sağlıkçılara şiddetin önlenmesi için cezai önlemleri ağırlaştıran yasa Nisan 2020’de meclisten geçmesine karşın Covid-19 salgınının tam ortasında Türkiye doktorlara şiddet görüntüleriyle sarsıldı. Ankara Keçiören’de silahlı çatışma sonrasında hastaneye kaldırılan hastanın vefat etmesi üzerine hasta yakını aileleri sağlıkçılara saldırdı. Sağlıkçılar kendilerini bir odaya kapatarak barikat kurmak zorunda kaldı. 

Sağlıkçılar şiddette karşı kapsamlı müdahale talep ediyor.

Haber için videoyu tıklayın!

Hilal Köylü

© Deutsche Welle Türkçe

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Sağlıkçılar şiddetle yüz yüze  

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