Sağ popülist AfD Almanya'da yüzde 20'ye ulaştı

İslam ve göç karşıtı, sağ popülist Almanya İçin Alternatif partisi, son kamuoyu anketlerinde yüzde 20 oy oranına ulaştı. Parti, geçen haftalarda önce bir kaymakamlık, akabinde de bir belediye başkanlığı kazanmıştı.

Almanya İçin Alternatif (AfD) adlı İslam ve göç karşıtı sağ popülist partiye, Almanya kamuoyunun verdiği destek son yapılan kamuoyu araştırmasına göre yüzde 20'ye ulaştı.

Almanya kamu radyo televizyon kurumu ARD'nin düzenli şekilde yaptırdığı DeutschlandTrend anketine göre, önümüzdeki Pazar günü seçim yapılsa AfD oyların yüzde 20'sini alabilecek. Böylece parti, şu an iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyonunun Başbakan'ı Olaf Scholz'un partisi SPD'yi geride bırakıyor.

Sonuçları bu akşam açıklanan ankete göre, birinci güç, geçen aya oranla bir puanlık kayba rağmen yüzde 28 ile Hristiyan Birlik. Ana muhalefeti oluşturan Hristiyan Birlik, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partilerinden oluşuyor.

Olaf Scholz Fotoğraf: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/picture alliance

Onları yüzde 20 ile sağ popülist, İslam ve göç karşıtı, özellikle de Almanya'nın doğu eyaletlerinde çok güçlü olan ve bu bölgelerde yüzde 30'u gecen AfD takip ediyor.

Önümüzdeki Pazar günü seçimler olsa, Başbakan Scholz'un partisi SPD yüzde 18 ile ancak üçüncü güç olabilecek. Federal hükümeti oluşturan üçlü koalisyonun ikinci ortağı Yeşiller de bir puan daha kaybederek yüzde 14'e ulaşabilecek. Federal hükümetin küçük ortağı liberal FDP ise yüzde 7 ile geçen ayki yerini korumayı başarmış görünüyor. Muhalefetteki Sol Parti ise, Pazar günü sandığa gidilmesi halinde, yapılan anket sonuçlarına göre yüzde beşlik seçim barajını aşamayarak federal parlamentoya giremiyor.

AfD ise tartışma ve çatışmaların kazananı

2013 yılında, Avrupa Birliği (AB) ve Euro karşıtı bir parti olarak kurulan, daha sonraki yıllarda ise kendini göç ve İslam karşıtlığı, son yıllarda da özellikle korona tedbirleri karşıtlığı üzerinden tanımlayan aşırı sağcı AfD, iki hafta önce Thüringen Eyaleti'nde küçük bir ilçe olan Sonneberg'de kaymakamlık seçimini kazanmış, geçen Pazar da Saksonya-Anhalt Eyaleti'nde bulunan Raguhn-Jeßnitz kasabasındaki belediye başkanlığı seçimini kazanmıştı.

Sonneberg'de yapılan kaymakamlık seçimlerini kazanan AfD'li Robert Sesselmann Fotoğraf: Martin Schutt/dpa/picture alliance

AfD hem federal hem de eyaletler düzeyinde parlamentolarda temsil ediliyor olsa da, diğer partiler onunla iş birliğine yanaşmadığı için şimdiye dek herhangi bir şekilde iktidara gelemedi.

Kamuoyu araştırmalarındaki yükselişiyle beraber, iki hafta önce kaymakamlık, geçen hafta da belediye başkanlığı seçimini kazanmasının ardından AfD, önümüzdeki federal parlamento seçimlerinde ilk kez bir başbakan adayı çıkaracağını açıklamıştı.

Hükümetin iki büyük ortağı SPD ile Yeşiller, AfD'nin güçlenmesinden ana muhalefetteki Hristiyan Birlik blokunu sorumlu tutuyor ve bu bloğun aşırı sağcı ve popülist söylemleri kullandığını öne sürüyor.

dpa,DW / ETO,ET

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