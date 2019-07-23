S-400 teslimatında ilk kısım tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin birinci grup sevkiyatının bugün tamamlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada S-400 hava savunma sistemi ve F-35 programı hakkında bilgi verildi.
Açıklamada Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemine ilişkin olarak, birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatının bugün itibariyle tamamlandığı ve toplam 30 sorti yapıldığı ifade edildi.
Bakanlık açıklamasında, S-400 satışı nedeniyle ABD ile yaşanan gerginliğe de değinilerek, "Ülkemizin F-35 program ortaklığı projesi askıya alınan bir proje. Henüz net olarak iptal edildiği çıkarıldığı ile ilgili bir belge yok" ifadesine yer verildi.
Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Ankara-Washington hattında gerginlik sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump S-400'lerin Türkiye'ye sevkiyatının başlamasının ardından Türkiye'nin F-35 savaş uçakları üretim programından çıkarılacağını açıklamış, ancak diğer yandan başka yaptırımların şu an gündemde olmadığını belirtmişti. ABD daha önceki açıklamalarında S-400'leri teslim alması halinde Türkiye'ye yönelik "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) kapsamında ekonomik yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunmuştu.
DHA, DW / HT,EC
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