 Sığınmacıların paylaştırılması için Berlin’den öncü girişim | ALMANYA | DW | 13.07.2019

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ALMANYA

Sığınmacıların paylaştırılması için Berlin’den öncü girişim

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Akdeniz’de kurtarılan sığınmacılardan sabit bir kontenjanı kabul etmeye ve öncü rol üstlenmeye hazır olduklarını söyledi. Maas, diğer AB ülkelerini de sürece katkı sağlamaya davet etti.

Akdeniz'de kurtarılan sığınmacıların durumu uzun süredir AB'de tartışma konusu.

Akdeniz'de kurtarılan sığınmacıların durumu uzun süredir AB'de tartışma konusu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Akdeniz’de kurtarılan sığınmacıların kabulüne ilişkin Almanya’nın öncü bir girişim hazırlığı içinde olduğunu açıkladı. “Bağlayıcılığı olan bir paylaştırım mekanizması için yardıma hazır olanlardan oluşan bir ittifaka ihtiyacımız var” diyen Maas, Almanya’nın bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Almanya Yazı İşleri Ağı’na konuşan Dışişleri Bakanı, “Teklifimiz hâlâ geçerli: Almanya hatırı sayılır bir katkı sağlamaya ve kurtarılanlardan sabit bir kontenjanın kabulünü garanti etmeye hazır” ifadelerini kullandı. Sığınmacıları kabul etmeye hazır olan Avrupa ülkeleriyle birlikte bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini söyleyen Maas, diğer Avrupa ülkelerini de bu sürece katkıda bulunmaya davet etti.

“Gelen her gemi için insan hayatına ilişkin yeni bir yakışıksız pazarlığa başlamanın çözüm olamayacağını” savunan Maas, ne yardım ekiplerinin ne de kurtarılanların tüm Avrupa Birliği (AB) üyeleri sığınmacıları almaya hazır olduğunu açıklayana dek bekleyebileceğini vurguladı.

Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Dışişleri Bakanı, AB Adalet ve İçişleri Bakanları’nın önümüzdeki Perşembe Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirecekleri zirvede kurtarılanların durumuna ilişkin bir bağlayıcılığı olan bir adım atılmasını ve ilerleme kaydedilmesini beklediğini ifade etti.

BM'den kurtarma operasyonlarını yeniden başlatma çağrısı

Sığınmacılar için en ölümcül rotalardan biri olan Akdeniz’de kurtarılanların durumu AB içinde bir süredir şiddetli tartışmalara neden oluyor. Kurtarılan sığınmacıları taşıyan yardım gemilerinin limanlarına yanaşmasına izin vermeyen İtalya ve Malta, diğer AB ülkelerinden söz konusu sığınmacıları alacaklarına dair garanti talep ediyor.

Haziran ayında iki hafta boyunca Akdeniz'de bekletilen Sea Watch'a ait gemiye de yanaşma izni vermeyen İtalya, kurtardığı sığınmacılarla izinsiz olarak Lampedusa limanına yanaşan geminin kaptanı Carola Rackete'yi gözaltına almış, yardım gemisine de el koymuştu. Serbest bırakılan Rackete, yasa dışı göçe yardım ve İtalya karasularını ihlalle suçlanıyor.

Cuma günü Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü Başkanı Antonio Vitorino tarafından yapılan ortak açıklamada AB ülkeleri tarafından Akdeniz'de yürütülen kurtarma operasyonlarının tekrar başlatılması çağrısı yapılmış, yardım gemilerinin cezalandırılması uygulamasına da son verilmesi talep edilmişti.

DW,epd / SÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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