Sığınmacı sayısı azalıyor, ön yargılar artıyor

Almanya'da aşırı sağcı görüşler ile belirli gruplara yönelik düşmanlık ve nefreti konu alan bir araştırma, ülkeye gelen sığınmacı sayısındaki azalmaya rağmen sığınmacılara olumsuz yaklaşanların sayısının hızla arttığını ortaya koydu.

Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) yakınlığıyla bilinen Friedrich Ebert Vakfı tarafından her iki yılda bir yapılan "Mitte-Studie" adlı araştırmaye göre Almanların yüzde 54,1'i sığınmacılar konusunda endişe duyuyor. Bu, çalışmanın yapılmaya başlandığı 2002 yılından bu yana en yüksek oran.

2014 yılında katılımcıların yaklaşık yüzde 44'ü sığınmacılara karşı olumsuz görüş bildirirken ülkede yaşanan sığınmacı akını sırasında, 2016'da bu oran yüzde 49,5'e çıkmıştı.

"Toplumsal tahammülsüzlüğe işaret değil"

Bu rakamlara rağmen çalışmayı yürütenler tablonun genel anlamda belirli kişi ya da gruplara yönelik toplumsal tahammülsüzlükte artış olarak yorumlanamayacağını ifade etti. Araştırmacılar, evsizlere karşı olumsuz yaklaşımda 2014 yılından bu yana düzenli bir düşüş gözlendiğini belirtti.

2016'da yüzde 18 olarak açıklanan "evsizlere karşı endişeli olduğunu" ifade edenlerin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 11'e düştü.

Aynı şekilde, eşcinsellere olumsuz yaklaşımda da düşüş kaydedildiği belirtildi.

dpa /SÖ,BK

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