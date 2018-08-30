 Sığınmacı sayısı azalıyor, ön yargılar artıyor | ALMANYA | DW | 25.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Sığınmacı sayısı azalıyor, ön yargılar artıyor

Almanya’da yapılan bir araştırma ülkede azalan sığınmacı sayısına karşın, sığınmacılara yönelik endişelerin arttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre her iki Alman’dan biri sığınmacılara olumsuz yaklaşıyor.

default

Ülkeye sığınmacı akınının yaşandığı 2016 yılına oranla Almanların "endişelerinde" artış gözleniyor.

Almanya'da aşırı sağcı görüşler ile belirli gruplara yönelik düşmanlık ve nefreti konu alan bir araştırma, ülkeye gelen sığınmacı sayısındaki azalmaya rağmen sığınmacılara olumsuz yaklaşanların sayısının hızla arttığını ortaya koydu.

Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) yakınlığıyla bilinen Friedrich Ebert Vakfı tarafından her iki yılda bir yapılan "Mitte-Studie" adlı araştırmaye göre Almanların yüzde 54,1'i sığınmacılar konusunda endişe duyuyor. Bu, çalışmanın yapılmaya başlandığı 2002 yılından bu yana en yüksek oran.

2014 yılında katılımcıların yaklaşık yüzde 44'ü sığınmacılara karşı olumsuz görüş bildirirken ülkede yaşanan sığınmacı akını sırasında, 2016'da bu oran yüzde 49,5'e çıkmıştı.

"Toplumsal tahammülsüzlüğe işaret değil"

Bu rakamlara rağmen çalışmayı yürütenler tablonun genel anlamda belirli kişi ya da gruplara yönelik toplumsal tahammülsüzlükte artış olarak yorumlanamayacağını ifade etti. Araştırmacılar, evsizlere karşı olumsuz yaklaşımda 2014 yılından bu yana düzenli bir düşüş gözlendiğini belirtti.

2016'da yüzde 18 olarak açıklanan "evsizlere karşı endişeli olduğunu" ifade edenlerin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 11'e düştü.

Aynı şekilde, eşcinsellere olumsuz yaklaşımda da düşüş kaydedildiği belirtildi.

dpa /SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Alman hükümeti sığınmacıların sınır dışını kolaylaştırıyor

Almanya'da hükümet sığınma başvurusu reddedilenlerin ülkeden daha hızlı bir şekilde sınır dışı edilebilmesine olanak sağlayan tartışmalı yasa tasarısını onayladı. (17.04.2019)  

Araştırma: Almanya'da yabancı düşmanlığı yükselişte

Yapılan bir araştırmaya göre, ülkenin doğusu başta olmak üzere Almanya genelinde yabancı düşmanlığı artıyor. Araştırmacılar demokrasinin tehlikede olduğu konusunda uyarıyor. (07.11.2018)  

Almanya Türkiye'den 6 bin Suriyeli sığınmacı alacak

Almanya 2019 yılında Türkiye’den kriterlerine uyan 6 bin Suriyeli alma hedefi belirledi. İnsan hakları kuruluşları "büyük utanç" olarak nitelendirdikleri mutabakatın, "Avrupa ahlâkının yenilgisi" olduğunu söylüyor. (07.02.2019)  

Benzer içerik

Chemnitz - Proteste nach Todesfall

Avrupa'da kadınlar arasında aşırı sağcılık artıyor 30.08.2018

Sağ popülizmin daha çok erkekler arasında destek gördüğü inancı, gerçeği yansıtmıyor. Yeni bir rapora göre, Avrupa'da sağ popülist partilere oy veren kadınların oranı giderek artıyor.

Demonstration Pro Chemnitz

Araştırma: Almanya'da yabancı düşmanlığı yükselişte 07.11.2018

Yapılan bir araştırmaya göre, ülkenin doğusu başta olmak üzere Almanya genelinde yabancı düşmanlığı artıyor. Araştırmacılar demokrasinin tehlikede olduğu konusunda uyarıyor.

Deutschland Bundesinnenminister Seehofer besucht BAMF

Seehofer mülteci dairesindeki skandal nedeniyle baskı altında 22.05.2018

İçişleri Bakanı Horst Seehofer Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi'ndeki skandalla ilgili önemli kararlar alınacağını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Sığınmacı sayısı azalıyor, ön yargılar artıyor

Almanya’da yapılan bir araştırma ülkede azalan sığınmacı sayısına karşın, sığınmacılara yönelik endişelerin arttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre her iki Alman’dan biri sığınmacılara olumsuz yaklaşıyor.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  