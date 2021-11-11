Sığınmacı krizi

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Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaş nedeniyle milyonlarca kişi evini, yurdunu terk etmek zorunda kalmış, başka bir ülkeye sığınmak zorunda kalmıştır.
Suriye'de patlak veren iç savaşın ardından çatışmalardan kaçan milyonlarca kişi ya Ürdün ve Suriye gibi komşu ülkelere veya Avrupa Birliği ülkelerine sığınmıştır. Avrupa'ya doğru kitlesel göçe dönüşen kriz 21'inci yüzyılın en büyük felaketlerinden biridir. Sığınmacı kriziyle ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.