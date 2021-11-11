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Sığınmacı krizi

Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaş nedeniyle milyonlarca kişi evini, yurdunu terk etmek zorunda kalmış, başka bir ülkeye sığınmak zorunda kalmıştır.

Suriye'de patlak veren iç savaşın ardından çatışmalardan kaçan milyonlarca kişi ya Ürdün ve Suriye gibi komşu ülkelere veya Avrupa Birliği ülkelerine sığınmıştır. Avrupa'ya doğru kitlesel göçe dönüşen kriz 21'inci yüzyılın en büyük felaketlerinden biridir. Sığınmacı kriziyle ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Belarusian President Alexander Lukashenko attends an annual press conference in Minsk, Belarus, Monday, Aug. 9, 2021. Belarus' authoritarian leader on Monday charged that the opposition was plotting a coup in the runup to last year's presidential election that triggered a monthslong wave of mass protests. President Alexander Lukashenko held his annual press conference on Monday, the one-year anniversary of the vote that handed him a sixth term in office but was denounced by the opposition and the West as rigged. (Pavel Orlovsky/BelTA photo via AP)

Lukaşenko'dan AB'ye "gazı kesme" tehdidi 11.11.2021

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Avrupa Birliği'ne doğal gaz sevkiyatını kesme tehdidinde bulundu. Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi nedeniyle Merkel ile Putin ikinci kez telefon görüşmesi yaptı.
May 8, 2018 - Ankara, Turkey - The Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs building rises high in the Ankara skyline, behind a sign reading T.C. Disisleri Bakanligi on 8 May 2018. Ankara Turkey PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180508_zaa_n230_1264 Copyright: xDiegoxCupolox

Ankara'dan Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizine dair açıklama 11.11.2021

Dışişleri Bakanlığı'ndan sığınmacı krizine dair açıklama: "Türkiye’nin, Polonya, Litvanya ve Letonya’nın karşı karşıya bırakıldıkları sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır."
Merkel Putin Telefon Kombobild

Merkel'den Putin'e Belarus telefonu 10.11.2021

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus-Polonya sınırında yaşanan sığınmacı krizini görüştü. Merkel, Putin’den Minsk üzerinde etkisini kullanmasını istedi.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Yeni göçmen rotası: Belarus krizi Türkiye'ye sıçrar mı? 10.11.2021

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinde Türkiye'nin de transit ülke olarak adı geçerken THY iddiaları yalanladı. Peki AB'nin yaptırım kartını çıkardığı bu krize Türkiye'nin de dahil olma ihtimali var mı?

29.10.2021 This photo provided by the Hellenic Coast Guard and taken from a vessel shows a ship with migrants near the southern island of Crete, Greece, on Friday, Oct. 29, 2021. The small cargo ship with about 400 migrants on board that suffered engine problems in the eastern Mediterranean Sea off the island of Crete is being led to a safe anchorage in Greece, the Greek coast guard said Friday. (Hellenic Coast Guard via AP)

400 göçmenin bulunduğu Türk gemisi Yunan limanına yanaştı 31.10.2021

Ege Denizi'nde Cuma günü acil durum sinyali veren, içinde yaklaşık 400 göçmenin bulunduğu gemi İstanköy limanına yanaştı. Yunanistan, Türkiye'yi mülteci mutabakatına uymamakla suçladı.

30.01.2019, Libanon, Mardsch: Syrische Flüchtlinge gehen durch ein Flüchtlingslager in der Bekaa-Ebene. Im Libanon leben rund 1,5 Millionen Syrer. Die libanesische Regierung hat die Weltmächte aufgefordert, sich stärker um die Rückkehr syrischer Flüchtlinge zu bemühen. Foto: Marwan Naamani/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

HRW: Suriye geri dönüş için güvenli değil 20.10.2021

İnsan Hakları İzleme Örgütü, "Suriye geri dönüş için güvenli değil" tespitine yer verdiği raporunda, ülkelerine dönen Suriyelilerin ağır insan hakları ihlalleri ile karşı karşıya kaldıkları uyarısında bulundu.
Krynki, 1.9.2021***Polish soliders set up barbed wire fence in Border Zone near Krynki on September 1, 2021. (Photo by Maciej Luczniewski/NurPhoto)

Polonya düzensiz sığınmacı geçişini önlemek için Belarus sınırında asker görevlendirdi 20.10.2021

Polonya, düzensiz sığınmacı geçişlerine engel olmak için Belarus sınırında orduyu görevlendirdi. Sınır muhafızı için görevlendirilen askerlerin sayısı 6 bini geçti.
Internally displaced Afghans from northern provinces, who fled their home due to fighting between the Taliban and Afghan security personnel, take refuge in a public park Kabul, Afghanistan, Friday, Aug. 13, 2021. The Taliban have completed their sweep of the country's south on Friday, as they took four more provincial capitals in a lightning offensive that is gradually encircling Kabul, just weeks before the U.S. is set to officially end its two-decade war. (AP Photo/Rahmat Gul)

IMF'den Afganistan uyarısı 19.10.2021

IMF, Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 30'a varan bir küçülme yaşayacağı ve bu durumun da komşu ülkeler, Türkiye ve Avrupa'yı etkileyecek bir mülteci krizinin boyutlarını daha da artırabileceği öngörüsünde bulundu.
Afghan migrants walk toward a place to rest while they wait for transport by smugglers after crossing the Iran-Turkish border on August 15, 2021 in Tatvan, on the western shores of Lake Van, eastern Turkey. - The latest chaos in Afghanistan sparked by the recent gains of territory by the Taliban including the takeover of the capital Kabul has raised fresh alarm over an influx of migrants into Turkey through the Iranian border. Turkey, which shares a 534 kilometre (331 miles) border with Iran, has beefed up its frontier and started building a 243 kilometre wall in a bid to prevent any passage of illegal migrants.  (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Türkiye’ye Afgan sığınmacıları geri itme suçlaması 15.10.2021

İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda, İran'dan Türkiye'ye geçiş yapan Afgan sığınmacıların "Türk askerleri tarafından dövüldüğü" ve hukuka aykırı bir biçimde "sınır dışı edildiği" iddia edildi.

19/12/2020*** A migrant man stands in front of his tent, in the new refugee camp of Kara Tepe, in the island of Lesbos, on December 19, 2020. (Photo by Anthi PAZIANOU / AFP) (Photo by ANTHI PAZIANOU/AFP via Getty Images)

Ege adalarında sığınmacı sayısı azaldı 03.10.2021

Yunanistan, Ege'deki Yunan adalarında sığınmacı sayısının düştüğünü açıkladı. Geçen yıl 40 binin üzerinde olan sayı şu anda yaklaşık 4 bin 500.
FILE - In this Feb. 22, 2017 file photo, men walk past a Krauss-Maffei Wegmann Leopard tank with a sold sign on it at the International Defense Exhibition and Conference, known by the acronym IDEX, in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Newly released figures on Wednesday, Jan. 24, 2018 show Germany's centrist coalition approved more weapons exports over the past four years, fueling debate over the country's weapons sale policy. (AP Photo/Jon Gambrell,file) |

Almanya’nın Ortadoğu politikası: Değerler ile çıkarların çatışması 20.09.2021

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları: Bunlar, Alman dış politikasının temel değerleri. Ancak bu değerler, genellikle ticarî çıkarlarla çatışıyor. Yeni hükümeti bu konuda hayatî bir sınav bekliyor.

June 17, 2017 - Hatay, Turkey - Thousands of refugees walked back home into Syria from Hatay, in Turkey ahead of the Eid festival that marks the end of the Muslim holy month of Ramadan. Turkey has taken in some 3 million Syrian migrants since the start of civil war in 2011, making it home to the world's.largest refugee population. Now Ankara is giving Syrian refugees the right to return to Turkey within a month if they want to go home to celebrate the Eid al-Fitr holiday

Türkiye'nin "açık kapı politikası" sona mı erdi? 17.09.2021

AKP hükümetinin Türkiye’deki yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi geri göndermek için çalışma yaptığını duyurması Ankara’nın "açık kapı politikası" üzerindeki sorgulamayı artırdı.

***Archivbild*** Migrants jump over fences erected by the Turkish army near the Pazarkule border gate in Edirne on March 4, 2020, during their journey to try to enter Europe. - Turkish officials claimed on March 4, 2020 that one migrant was killed by Greek fire on the Turkey-Greece border where thousands of migrants have massed since last week. But on the other side Greece categorically denied claims by Turkey that it had fired live bullets against migrants on the border, with several allegedly injured and one later dying. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Mitsotakis: Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor 12.09.2021

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Afganistan'dan sığınmacı akınlarının engellenmesi konusunda "Türkiye ile çıkarlarının örtüştüğünü" söyledi. Öte yandan Fransa, Atina'nın altı Rafale savaş uçağı daha alacağını teyit etti.
01.08.2019, Sachsen, Leipzig: Zwei Polizeibeamte begleiten als Escort einen Afghanen auf dem Flug von Leipzig nach Kabul in einem Charterflugzeug. 45 abgelehnte Asylbewerber wurden mit dem Sonderflug in Afghanistans Hauptstadt Kabul abgeschoben. (ACHTUNG: Ein Logo der Fluggesellschaft auf der Sitztasche rechts vor dem Polizisten, wurde als Bedingung zur Berichterstattung von Frontex unkenntlich gemacht; zu dpa-Story: Abschiebeflug nach Afghanistan) Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya'da sınırdışı uygulaması yeniden yükselişe geçti 10.09.2021

Almanya'da pandemi nedeniyle azalan sınırdışı uygulaması yeniden işletilmeye başladı. Bu yılın ilk yarısında iltica başvurusu kabul edilmeyen 5 binden fazla insan sınırdışı edildi.
Logo der Organisation Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) strukturiert ihre Führung um. Fünf der sieben Mitglieder der Generaldirektion würden die Organisation bis Oktober verlassen, teilte AI am Mittwoch mit. +++ dpa-Bildfunk +++

Geri dönen Suriyelilere işkence ve tecavüz 07.09.2021

Uluslararası Af Örgütü’nün yeni raporuna göre Suriye’ye geri dönen sığınmacılar güvenlik güçlerince gözaltına alınıyor ve işkenceye uğruyor. Raporda gözaltında kayıp, cinsel saldırı ve tecavüz vakaları da kaydedildi.
Bildnummer: 58254793 Datum: 18.07.2012 ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JULY 18, 2012. Chairman of the Justice and Prosperity party Omer Celik attends a meeting between Russia s president Vladimir Putin and Turkey s prime minister Recep Tayyip Erdogan. +++ Copyright: Imago/Itar-Tass

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir 03.09.2021

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Cumhur İttifakı'nın seçim barajına ilişkin bir mutabakata vardığını söyleyerek, "Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir" dedi.

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