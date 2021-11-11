Sığınmacı krizi

IMF'den Afganistan uyarısı

IMF, Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 30'a varan bir küçülme yaşayacağı ve bu durumun da komşu ülkeler, Türkiye ve Avrupa'yı etkileyecek bir mülteci krizinin boyutlarını daha da artırabileceği öngörüsünde bulundu.